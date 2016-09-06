کوچه های یک متری دغدغه منطقه ۱۴/ چالش موبایل در شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر تهران امروز از ساعت ۸ و با گزارش شورایاران منطقه ۱۴ آغاز شد.

حسین حاجی قربانی دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۴ با اشاره به مهمترین چالش های این منطقه، گفت: امنیت اجتماعی در منطقه با خطر روبرو است و نبود امنیت اجتماعی یکی از معضلات اصلی منطقه ۱۴ است.

وی با بیان این مطلب که اعلام کردم محله هرندی پاکسازی شده است، گفت: در واقع باید گفت معتادان محله هرندی به منطقه ۱۴ آمده اند و هیچ دستگاهی خود را متولی رسیدگی به وضعیت آنها نمی کند.

حاجی قربانی افزود: اکنون نمی توانیم داخل بوستان های منطقه با زن و بچه بنشینیم. استفاده از پارک و زیبایی های شهری حق مردم است اما این حق توسط معتادان و کارتن خواب ها تضییع شده است.

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۴ در ادامه به کاهش امنیت عمومی اشاره کرد و گفت: ما شاهد افزایش سرقت و کیف قاپی هستیم و به عنوان نماینده کف خیابانی مردم باید این مسائل را گزارش دهیم.

وی وضعیت بافت فرسوده را به عنوان چالش سوم یاد کرد و گفت: ۱۸ درصد منطقه بافت فرسوده است و ما از این نظر جایگاه پنجم را در تهران داریم.

حاجی قربانی توضیح داد: در واقع ما ۵۰۰ هزار جمعیت در منطقه داریم که اگر زلزله ای بالای ۶ ریشتر اتفاق بیفتد، برای ۱۰۰ هزار نفر فاجعه پیش خواهد آمد. دغدغه ما کوچه های یک متری و بافت به شدت فرسوده است.

وی در ادامه به کمبود فضای سبز اشاره کرد و گفت: ما محلاتی داریم که با وجود ۴۰ و ۵۰ هزار نفر جمعیت فاقد فضای سبز هستند. ضمن اینکه یکی از توقعات ما ایجاد پارک اختصاصی بانوان است.

وی به جاذبه های گردشگری منطقه نیز اشاره کرد و گفت: ما دروازه دولاب را به عنوان قطب گردشگری تهران و آرامستان ارامنه را که تاریخ ۸ کشور در آن نهفته است را داریم. این جاذبه ها باید مورد توجه و احیاء قرار گیرد.

حاجی قربانی در خاتمه با انتقاد از نبود بسیاری از اعضای شورا گفت: توقع ما از اعضای شورا این است که گوش شنوا داشته باشند و حساسیت به خرج دهند نه اینکه در حین گزارش صحبت کنند و مشغول بررسی گوشی های موبایل خود باشند.

دنیامالی: منطقه ۱۴ نیازمند توجه بیشتر در حوزه های مختلف عمرانی و بافت فرسوده

احمد دنیامالی با اشاره به تذکر دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۴ گفت: من کسی را ندیده ام که در حین گزارش ایشان با موبایل بازی کند.

وی افزود: منطقه ۱۴ علی رغم اقدامات خوبی که در آن صورت گرفته، همچنان نیازمند توجه بیشتر در حوزه های مختلف عمرانی و رسیدگی به بافت فرسوده است.

وی در خاتمه گفت: امیدوارم یک روز مناطق شهرداری دوباره مورد بازبینی قرار گیرد و در این بازنگری شاخص ها تغییر کند.

جدیدی: ضرورت توجه به جاذبه های گردشگری

عباس جدیدی با اشاره به اینکه منطقه ۱۴ دارالمومنین است، گفت: این منطقه به لحاظ مباحث فرهنگی و اجتماعی، الگویی در سطح تهران محسوب می شود.

وی افزود: بافت فرسوده که به آن اشاره شد تنها مختص منطقه ۱۴ نیست و این دغدغه بیشتر مناطق تهران است.

وی در خاتمه گفت: منطقه ۱۴ با توجه به ظرفیت هایی که دارد، می تواند قطب گردشگری تهران باشد.

دوستی: ضرورت رفع معارضان در خیابان کرمان

اسماعیل دوستی نیز پس از سخنان دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۴ گفت: خیابان کرمان در این منطقه با مشکلات متعددی روبرو است. مسائل آن حل نشده که یکی از مهمترین آن بحث معارض ها است.

وی افزود: همچنین در ناحیه ۶ با بحث پادگان های نظامی روبرو هستیم که باید حتماً فکری برای انتقال آنها از سطح شهر تهران شود.

حکیمی پور: این جلسات به درد مشکلات تهران نمی خورد

احمد حکیمی پور با انتقاد جدی به نحوه گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۴ گفت: ایشان گزارش نداد، بلکه از شورا حسابرسی می کرد.

وی توضیح داد: تهران آنقدر معضلات دارد که اگر همه ما ۳۱ نفر در یک منطقه متمرکز شویم، نمی توانیم به همه مسائل آن بپردازیم.

حکیمی پور گفت: قرار است شورایاری برای حل معضلات تهران به شورای شهر کمک کند. ما از جنس هم هستیم اما اکنون جلسات به تعارف یا جهت گیری های خاص تبدیل شده است. این جلسات به درد مشکلات تهران نمی خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان تذکرات، حواشی ادامه داشت و تذکرات جدی به نحوه گزارش دهی توسط سرخو و حکیمی پور ادامه یافت.