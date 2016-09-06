ضرورت کنترل نیروها برای تامین سلامت قضایی

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام علیرضا امینی در سومین نشست آموزشی - کاربردی مدیران نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری دادگستری های سراسر کشور با بیان اینکه موضوع ارزیابی نیروهای اداری بسیار مهم است، گفت: ما باید بهترین نیروها را در بخش نظارت را به کار گیریم و اگر دغدغه سلامت داریم باید به این مساله توجه کنیم.

وی افزود: دستگاهی که متولی عدالت است قرین سلامت هم محسوب می شود و برای سلامت هم باید نیروهایمان را در دستگاه ها کنترل کنیم.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه اظهار داشت: نگاهمان به ارزشیابی ملزومات اداری باید هم توسعه محور باشد وهم تعالی فرد و سازمان را در نظر بگیریم. نباید به فرمول های سوری اکتفا کنیم.

امینی با بیان اینکه اگر نظارت و ارزیابی به معنای درست نباشد ما در آموزش و تعیین سمت ها موفق نخواهیم بود، تصریح کرد: بنابراین باید نظامات را ارتباط دهیم. زیرا اگر کارمندی ببیند که سیستم تشویق در دستگاهش از عملکرد خوب وی استقبال نمی کند طبیعی است که رغبتی به کار نشان نمی دهد.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر ما دنبال عدالت هستیم باید هر چیزی را در جای خودش قرار دهیم.

وی افزود: این طور نیست که یک مدیر را برای نظارت قرار دهیم و بگوییم که کار حل می شود. در واقع باید مدیران کل و دادستان ها به این فکر کنند که باید در این رابطه فرهنگ سازی شود تا بر این امر اهتمام داشته باشند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه قضا باید خود ارزیاب باشند، گفت: باید کارکنان دستگاه قضایی را طوری تربیت کرد که خود رفتار و کارهای خودشان را ارزیابی کنند.