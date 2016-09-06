به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ۱۵ شهریور ماه رهبر معظم انقلاب در پیامی به کنگره جهانی حج و خطاب به مسلمانان جهان تاکید کردند: «جهان اسلام باید حاکمان سعودی را به درستی بشناسند و به خاطر جنایاتی که در گستره ی جهان اسلام به بار آورد ‌اند، گریبان آنها را رها نکنند.»

حدود یک سال از فاجعه ای که به دنبال بی کفایتی خاندان سعودی در صحرای منا و همچنین در مسجدالحرام به وقوع پیوست و هزاران نفر از حجاج را در کمال مظلومیت به کام مرگ کشاند می گذرد.



«لبیک های ناتمام» طراح: محبوبه و منصوره جوادی پور و ثویبه پروین/«حجکم مقبول» طراح: محمد رازقی

در این روزها که هنوز خاطره آن حادثه تلخ از ذهن مردم ایران پاک نشده است پروژه بزرگی با موضوع شهدای منا که شامل ۱۲۰ پوستر است در دسترس قرار گرفته است که یکی از بانیان این پروژه «نهضت مردمی پوستر انقلاب» است.

«مبارزه با شیطان» طراح: آرزو آقابابائیان/ «انتقام خونت را خواهیم گرفت» طراح: نهضت مردمی پوستر انقلاب

در این پوسترها که توسط هنرمندان جوان و پیشکسوت طراحی شده به خوبی می توان چهره واقعی آل سعود و بی کفایتی آنها را در کلیدداری خانه کعبه مشاهده کرد.

«سوغات منا» طراح: زینب ربانی خواه

همچنین می توان داغی را که فاجعه منا بر دل مسلمانان جهان گذاشته است در این آثار مشاهده کرد.

«خائن الحرمین» طراح: آزاده قربانی

این پوسترها این روزها منتشر شده‌اند تا در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری روی دیوارهای سطح شهر نیز دیده شوند.

«مهاجرا الی الله» طراح: زینب ربانی خواه

اینها پوسترهایی که تنها یک بیان هنری باشند نیستند و روایتی از یک واقعه تلخ که تا امروز گریبان آل سعود را گرفته، است و در عین حال مظلومیت مسلمانان برابر جنایات آل سعود را به تصویر می‌کشد.