به گزارش خبرنگار مهر، خانه فرهنگ ایران در کراچی در گزارش که آن را برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، ضمن ارسال تصاویری از نقاط توریستی و تاریخی پاکستان، ۵ جاذبه گردشگری این کشور را که به اعتقاد این نهاد، «دیدن آنها تجربه‌ای فراموش نشدنی از پاکستان خواهد بود» معرفی کرده است.

این گزارش در زیر از نظر مخاطبان می‌گذرد:

۱. وادی نالتر

وادی نالتر به دلیل رنگارنگی دریاچه‌ها مشهور است. این وادی در فاصله اندکی از شهر گیلگت واقع است. با طعم‌ترین سیب زمینی جهان در این وادی کاشت می‌شود. با پوشش درختان کاج این وادی همچون گوشه‌ای از این جهان به نظر نمی‌رسد.

۲. «وادی نیلم» جواهر آبی پاکستان

وادی نیلم در بخش مخالف کشمیر تحت کنترل هند قرار دارد. این وادی از پل چیلا بندی در شمال آزاد کشمیر شروع می‌شود و در امتداد ۲۴۰ کیلومتر گسترده است.

نیلم به معنی یاقوت کبود است. وادی نیلم یکی از زیباترین وادی‌ها در منطقه کشمیر است. این وادی، جویبارها، جنگل، رود و کوه‌های سرسبز شاداب را دربرمی‌گیرد. در این وادی، آب چون مروارید از کوه سرازیر می‌شود.

۳. «رسورت شانگریلا» کمال زیبایی طبیعت

در انتهای شمال پاکستان شهر اسکردو در منطقه گیلگت-بلتستان واقع است. این شهر مظهر زیبایی، آرامش و سکوت است.

پس از گذر از پل چوبی ساخته شده بر روی رود سند به شانگریلا، بهشت گردشگران خواهید رسید. شنگریلا یکی از جاذبه‌های گردشگری مشهور در شهر اسکردو است. رستوران شانگریلا در داخل یک هواپیما قرار دارد.

۴. «وادی گوجال» نقطه‌ای که پاکستان آغاز می‌شود

وادی گوجال در مرز چین و افغانستان قرار دارد. این وادی در نقطه خنجراب در مرز چین به پایان می‌رسد. این وادی در ارتفاع ۵۰۰۰ متری از سطح دریا واقع است و سراسر سال پوشیده از برف است. در شمال غرب این وادی منطقه چیپورسان قرار دارد که با منطقه واخان افغانستان هم مرز است.

جاده قراقروم که پاکستان را به کشور چین متصل می‌کند، از این وادی می‌گذرد.

۵. «فلات دیوسایی» جهان رؤیاها

فلات دیوسایی در میان رشته کوه‌های قراقروم و هیمالایا واقع شده است و ارتفاع هیچ نقطه‌ای از آن کمتر ۴۰۰۰ متر از سطح دریا نیست.

این منطقه هشت ماه از سال پوشیده از برف است. فلات دیوسایی میزبان طیف گسترده‌ای از گل‌ها، مناظر و رنگ‌ها است. لیکن حتی یک درخت هم در این فلات که ۳۰۰۰ کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد، یافت نمی‌شود.

دریاچه شیوسر در این فلات قرار گرفته است. این یکی از مرتفع‌ترین دریاچه‌های جهان است. آب‌های ژرف آبی، کوه‌های پوشیده از برف و گل‌های وحشی چنان مناظری را در تابستان می‌آفریند که انسان در شگرف می‌ماند و آرزو خواهد کرد عمر خود را در آنجا بگذراند.