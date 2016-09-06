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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

آلبوم «سِتاه» منتشر شد/ شنیدن آخرین اثر زنده‌یاد خورشیدفر

آلبوم «سِتاه» منتشر شد/ شنیدن آخرین اثر زنده‌یاد خورشیدفر

آلبوم «سِتاه» با آهنگسازی بهروز معین به عنوان آخرین اثری که زنده یاد علیرضا خورشیدفر نوازنده کنترباس در آن حضور داشته است، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «سِتاه» با آهنگسازی بهروز معین به عنوان آخرین اثر موسیقایی از زنده یاد علیرضا خورشیدفر نوازنده فقید کنترباس و حضور تعدادی از نوازندگان مطرح موسیقی کشورمان توسط موسسه فرهنگی هنری «نقطه تعریف» روانه بازار موسیقی شد.

در این آلبوم که با تنظیم محمد آذری و پیروزان کوهی انجام گرفته است ارسلان کامکار ویولن، میثم مروستی ویولن آلتو، مهرداد عالمی ویولنسل، مرحوم علیرضا خورشیدفر کنترباس، بهار ایلچی هارپ، همایون نصیری کوبه ای و بهروز معین کمانچه به نوازندگی پرداخته اند و رضا اسدپور صدابردار و مسترینگ کار را نیز انجام داده است.

آلبوم «سِتاه» شامل هشت قطعه با نام های «شوریدگی»، «رویش»، «آهنگ شتاب»، «خواب پریزاد»، «راه»، «اشتیاق»، «قاف تنهایی» و «پرواز» است که برای کمانچه و کوینتت زهی تنظیم شده است.

بهروز معین آهنگساز این اثر در مقدمه آلبوم می نویسد: «ستاه روایت من است؛ تصویری بی آغاز و بی انجام از درون و برون و این حقیقتی است سیال، در گستره نغمه ها... باشد تا بشنوند...»

کد مطلب 3762324
علیرضا سعیدی

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