به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «سِتاه» با آهنگسازی بهروز معین به عنوان آخرین اثر موسیقایی از زنده یاد علیرضا خورشیدفر نوازنده فقید کنترباس و حضور تعدادی از نوازندگان مطرح موسیقی کشورمان توسط موسسه فرهنگی هنری «نقطه تعریف» روانه بازار موسیقی شد.

در این آلبوم که با تنظیم محمد آذری و پیروزان کوهی انجام گرفته است ارسلان کامکار ویولن، میثم مروستی ویولن آلتو، مهرداد عالمی ویولنسل، مرحوم علیرضا خورشیدفر کنترباس، بهار ایلچی هارپ، همایون نصیری کوبه ای و بهروز معین کمانچه به نوازندگی پرداخته اند و رضا اسدپور صدابردار و مسترینگ کار را نیز انجام داده است.

آلبوم «سِتاه» شامل هشت قطعه با نام های «شوریدگی»، «رویش»، «آهنگ شتاب»، «خواب پریزاد»، «راه»، «اشتیاق»، «قاف تنهایی» و «پرواز» است که برای کمانچه و کوینتت زهی تنظیم شده است.

بهروز معین آهنگساز این اثر در مقدمه آلبوم می نویسد: «ستاه روایت من است؛ تصویری بی آغاز و بی انجام از درون و برون و این حقیقتی است سیال، در گستره نغمه ها... باشد تا بشنوند...»