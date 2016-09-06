انسداد ۳۴۴ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مرتضی عزالدین از انسداد ۳۴۴ حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال جاری تا کنون در استان خبر داد و افزود: یکی از مهمترین راهکارهای گذر از بحران آب، مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز است.

عزالدین میزان آب صرفه جویی شده از انسداد چاه های غیر مجاز را ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب اعلام کرد و گفت: عمق انسداد ۳۴۴ حلقه چاه غیرمجاز که در سالجاری پرشده به بیش از ۱۳ هزار متر می رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان یاد آور شد: بیشترین تعداد چاههای غیرمجازی که باید پر شود مربوط به شهرستانهای رزن وکبودرآهنگ است.

وی عنوان کرد: از شروع طرح احیاء وتعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تا کنون تعداد ۱۷۰۵ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده که به میزان بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب در مصرف آبهای زیرزمینی صرفه جویی شده است.

