نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قزوین، نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی با حضور محمد علی حضرتی، طاهری فر مدیر عامل شرکت حامیان میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر جمشیدی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و جمعی از هنرمندان و فعالان عرصه صنایع دستی استان در مجموعه دولتخانه صفویه گشایش یافت.

در این مراسم محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به جایگاه ویژه اقتصادی و فرهنگی صنایع دستی گفت: صنایع دستی نقش گسترده‌ای در شکوفایی و بالندگی اقتصاد ملی و رونق گردشگری دارد و با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوار سهم عمده‌ای در معیشت خانواده‌ها ایفا می‌کند به همین جهت برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی در فصول مختلف سال و معرفی سوغات و صنایع دستی هر منطقه به شهروندان و گردشگران تاثیر بسزایی در احیای صنایع بومی فراموش شده و بازاریابی و بازارسازی برای هنرمندان و فعالان این عرصه و در کنار آن ایجاد فرصت‌های شغلی در سطح منطقه خواهد داشت.

حضرتی با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی کهن شهر قزوین ابراز داشت: با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی شهر قزوین و تنوع چشمگیر محصولات بومی و اصیل صنایع دستی در سطح استان و نیز هنرمندان و صنعتگران بسیار توانمندی که در این عرصه مشغول فعالیت هستند، شهر قزوین می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم کشور برای برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در حوزه صنایع دستی تبدیل گردد که امیدواریم با تداوم این روند استان قزوین بتواند گامی موثر در جهت رشد و شکوفایی این صنعت اصیل و رونق بازار اقتصادی صنعتگران بردارد.

وی در خصوص برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی در کهن شهر قزوین اظهار داشت: در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی که طی آن بر توسعه صنایع دستی تاکید شده، برپایی راسته‌های فروش و عرضه محصولات هنرمندان صنعتگر دارای پروانه تولید و برگزاری نمایشگاههای سراسری و استانی در دستور کار ما قرار دارد و همزمان با سومین توقف کاروان صنایع دستی کشور در شهر قزوین، نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی به همت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و همیاری شرکت حامیان میراث فرهنگی و گردشگری راه اندازی شده که در آن هنرمندانی از قزوین و سایر استان‌های کشور مانند مشهد، قم، اصفهان، زنجان، البرز، تهران و... برای معرفی و نمایش آثار خود حضور فعال دارند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در ادامه افزود: این نمایشگاه از ۴۰ غرفه تشکیل شده که در آن صنایع دستی بومی قزوین شامل انواع رودوزی‌های سنتی، صنایع چوبی، صنایع فلزی، تراش شیشه، همجوشی شیشه، چرم دست دوزهمچنین فرش ترکمن، فرش قم، سیاه‌چادر آذربایجان‌شرقی و شیراز، سوغات اصفهان، یزد، کرمان و کاشان و انواع خوراکی‌های سنتی برای آشنایی بازدید کنندگان به معرض نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی تا تاریخ ۱۹ شهریور ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در مجموعه دولتخانه صفویه برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.