کارگاه ثبت تاریخ شفاهی در حوزه هنری فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری فارس، در این کارگاه آموزشی محمد قاسمی پور مسئول دفتر مطالعات و ادبیات فرهنگ پایداری امور استان های حوزه هنری پیرامون مصاحبه در تاریخ شفاهی گفت: در طول یک پروژه تاریخ شفاهی بایستی با سماجت و پایمردی در پی انجام مصاحبه باشید، حسن نیت خود را اثبات کرده و با پایمردی و ثابت قدم بودن سوژه را راضی به انجام مصاحبه کنید.

وی افزود: به قول قدما مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، شما به جای ذوق هر چه را نیاز دارید بگذارید، خاطره گفتن، زیاد گفتن، خوب گفتن، با جزِئیات سخن گفتن. حال برای رسیدن به این موارد روی خودتان به عنوان مستمع کار کنید.شما می توانید با میزان توجه و جدیت در دریافت سخنان سوژه او را به سخن گفتن و گفتن آنچه خود نیاز دارید وا دارید.

قاسمی پور با اشاره به لزوم آمادگی قبلی و کسب اطلاعات پیشینی و شناخت از موضوع مصاحبه گفت: باید درباره موضوع مورد نظر اطلاع کافی داشته باشید اگر مصاحبه شونده بفهمد که شما از سوژه شناخت ندارید و با اطلاعات لازم وارد مصاحبه نشده اید، ممکن است مصاحبه را قطع کند.

وی گفت: زبان لطیف و ملایم و برخورد خوب و مناسب از جمله مواردی است که می تواند به شما کمک کند. شما می توانید با بیرون آوردن شرایط مصاحبه از حالت کلیشه ای و فراهم آوردن فضای دوستانه حرف هایی را بشنوید که در حالت عادی گفته نمی شود، همانگونه که انسان در مسافرت سخنان و رازهایی را برای همسفرانش می گوید که در حالت عادی ممکن است در طول چند ماه رابطه نیز آنها را بیان نکند.

مسئول دفتر مطالعات و ادبیات فرهنگ پایداری امور استان های حوزه هنری کشور با اشاره به برگزاری مصاحبه های جمعی اظهار داشت: اگر می خواهید مصاحبه جمعی انجام دهید حتما باید با کسی به مصاحبه بروید که با شما هماهنگی دقیق داشته باشد و به تقسیم کار احترام بگذارد، در غیر این صورت هرج و مرج بر مصاحبه حاکم می شود.

وی افزود: درباره پروژه های رویداد محور و واقعه محور می توان از روش مصاحبه ای که مصاحبه شونده بیش از یک نفر باشد بهره برد. این روش در مواقعی که از رویداد زمان زیادی گذشته باشد نیز مفید به فایده است.

کارگاه یک روزه ثبت تاریخ شفاهی با حضور جمعی از علاقه مندان حوزه فرهنگ پایداری از شیراز و شهرستان ها و تنی چند از اتباع افغانستانی مقیم شیراز، در حوزه هنری فارس برگزار شد.