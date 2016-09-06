فاز جدید بیمارستان طالقانی کرمانشاه آماده بهره برداری است

دکتر خسرو فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز جدید بیمارستان طالقانی کرمانشاه که حدود ۱۰ سال پیش کار اجرایی آن آغاز شده با حمایت های رئیس دانشگاه علوم پزشکی در صورت برطرف شدن موانع، آماده ارائه خدمات است.

وی افزود: بافت جدید دارای ۷ اتاق عمل و ۸ تخت و یک بخش آی سی یو مجهز و ریکاوری استاندارد است که کلیه تجهیزات آن نصب شده و در صورت برطرف شدن موارد قانونی آماده بهره برداری است.

رئیس بیمارستان طالقانی خاطر نشان کرد: در این بیمارستان ۲۲ تخت آی سی یو داریم که با راه اندازی بخش جدید آی سی یو در اتاق عمل بیماران از خدمات این بخش بهره مند می شوند.

وی افزود: چون این بیمارستان جنرال هاسپیتال نیست و بیماریهای قلبی نداریم لذا به بخش سی سی یو نیاز نداریم.

فرهادی در ادامه یادآور شد: ما در چارچوب این بیمارستان کمبود متخصص نداریم و تنها در بخش ارتوپدی با کمبود نیرو مواجه هستیم.

وی در رابطه با جذب متخصص ارتوپدی خاطر نشان کرد: چون به عنوان گروه آموزشی محسوب می شوند باید جذب نیروی ارتوپد از طریق هیات علمی صورت بگیرد که برای استان کرمانشاه کار ساده ای نیست.

این مسئول ادامه داد: سه دستگاه استریل برای واحد جدید خریداری شده است و کلیه تجهیزات این بافت آماده است اما بدلیل اینکه سیستم گرمایشی و سرمایشی ساختمان هنوز فعال نشده امکان بهره برداری از این ساختمان در حال حاضر مقدور نیست.

فرهادی پیشرفت بافت جدید بیمارستان طالقانی را ۹۰ درصد عنوان کرد.

وی در پایان یکی از مشکلاتی را که سبب اخلال در کار بیمارستان می شود را تعداد زیاد همراهان بیان کرد و گفت: جهت تسریع و پیشرفت در امور مربوط به درمان بیماران باید همراهان همکاری کنند و از ازدحام در بیمارستان پرهیز کنند و این عمل باید در بین مردم فرهنگ سازی شود.