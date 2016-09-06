یک میلیارد تومان برای حمایت از مراکز قرآنی اصفهان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از ۱۱۰ حافظ و قرآن پژوه جامعه القرآن عسکریه اصفهان با اشاره به اینکه یکی از سرفصل‌های حوزه فرهنگی در شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره چهارم حمایت و برنامه‌ریزی در حوزه فعالیت‌های قرآنی بوده است، اظهار داشت: از این رو تقویت مراکز قرآنی در اصفهان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی همچنین حمایت از مجموعه‌های خودجوش مردمی فعال در حوزه‌های قرآنی را نیز از برنامه‌های در دستور کار مدیریت شهری اصفهان عنوان کرد و افزود: از این رو در سال گذشته ردیف بودجه یک میلیارد تومانی و در سال جاری نیز ردیف بودجه‌ای به همین میزان برای حمایت‌ از موسسات و مراکز قرآنی مردمی در بودجه شهرداری اصفهان تخصیص یافته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان یکی از استان‌های با ظرفیت در حوزه مراکز قرآنی است، تصریح کرد: موسساتی همچون جامعه القرآن، دارالقرآن، بینه و نورالمهدی در حوزه‌های خواهران، برادران و خردسالان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات قرآنی «بیان» با همکاری شهرداری و موسسه قرآنی بینه از جمله اقدامات شاخص در حوزه قرآنی در شهر اصفهان بوده است، افزود: در این مسابقات ۵۰۰ نفر از نخبه‌های قرانی کشور در شش رشته حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر، اذان و تواشیح به رقابت پرداختند.