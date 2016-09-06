فاجعه منا اثبات بی لیاقتی آل سعود بود

حجت‌الاسلام نور الله ولی نژاد دررابطه با فرا رسیدن سالروز فاجعه منا به خبرنگار مهر گفت: فاجعه‌ مصیبت‌بار حادثه منا در سال گذشته که در آن جمع کثیری از ضیوف‌الرّحمان و مؤمنان مهاجر الی‌الله از کشورهای گوناگون جان باختند، موجب اندوه و غم بزرگی در کشور های جهان اسلام شد.

وی افزود: سعودی ها این لکه ننگ را هرگز نمی توانند جبران کنند و به جهان یک دولت ضعیف و ناتوان و بی لیاقت معرفی شدند.

رئیس شورای آسیب های اجتماعی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: عملکرد ضعیف و بی تدبیرانه و کشتار خیل عظیم زائرین کوی دوست نشان داد که آل سعود بی توان، بی لیاقت و بی کفایت است.

ولی نژاد افزود: مراسم و اعمال حج و حضور زائرین در منا یک کار هرساله و قابل پیش بینی و برنامه ریزی است و دولت عربستان می توانست تمهیدات لازم را در این خصوص داشته باشد که متاسفانه دولت عربستان سال گذشته بیش از هرسال دیگر نسبت به این کار کوتاهی کرد.

معاون تشکل های دینی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر با بیان این مطلب که جان باختن زائران خانه خدا در منا اتفاقی نبود، تصریح کرد: اگر این مسئله اتفاقی بود دولت عربستان به مصدومین بی تفاوت نمی شد و مرده و زنده را با هم درکاور های اجساد نمی گذاشت و به کانتینرها منتقل نمی کرد.