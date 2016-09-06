۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه خبر داد:

افزایش ۸ درصدی صادرات گمرک کرمانشاه در ۵ ماهه نخست سال جاری

کرمانشاه- مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه از افزایش ۸ درصدی صادرات گمرک کرمانشاه در ۵ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل گمرکات استان کرمانشاه، خلیل حیدری اظهار داشت: در ۵ ماهه نخست سال جاری ۳۷۳ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۸۰ دلارکالا به وزن یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۳۶۷ تن از گمرکات کرمانشاه، خسروی، پرویزخان، پاوه و بازارچه های مرزی پرویزخان، شوشمی و شیخ صله صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه اظهار داشت: در این مدت تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه۱۹۹  میلیون و ۵۱ هزار و ۲۲۳ دلار کالا به وزن ۶۷۹ هزار و ۹۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش با ۸ درصد افزایش روبه‌رو شد.

وی افزود: در ۵ ماهه نخست سال جاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات و بازارچه های استان کرمانشاه  به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه بیان داشت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۱۴۹ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۹۹ دلار کالا به وزن ۴۵۰ هزار و ۸۷۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با ۱۱ درصد افزایش روبه‌رو شد.

حیدری خاطر نشان کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری تشریفات صادرات گمرک خسروی نیز ۱۳ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۰۵ دلار کالا به وزن ۱۵۶ هزار و ۴۱۲ تن بوده است.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را  اوره، سیمان،  لوازم  خانه داری  و پاکیزگی از مواد پلاستیکی، ماست ، گوجه فرنگی، بستنی،  کیسه خون، حیوانات زنده از نوع  گوسفند، رب گوجه فرنگی و ظروف ملامین عنوان کرد و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.

