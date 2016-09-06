سازمان انتقال خون در مسیر «خطر صفر» حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله اظهارداشت: تا سال ۹۶ تلاش خواهد شد برنامه های سازمان انتقال خون به طور کامل ساماندهی شده و جهت گیری آن مشخص شود.

وی با تاکید بر آینده نگری در سازمان انتقال خون ایران، گفت: برنامه ریزی مدون بر اساس نتایج حاصل از این نشست ها وجلسات می تواند چارچوب دقیقی برای فعالیت های سازمان در آینده را ایجاد کند و این یکی از بزرگترین دستاورد های سازمان است.

پورفتح اله در ادامه با مهم خواندن تلاش های همکاران سازمان انتقال خون در سراسر کشور، افزود: هیچ کس نمی تواند حرکت رو به جلوی سازمان انتقال خون را متوقف کند و تلاش همه ما سرعت بخشیدن به این حرکت باشد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ضمن تشکر از تلاش همه کارکنان از تمامی مدیران سازمان خواست نظرات مفید و کاربردی همکاران را در سراسر کشور به ستاد انعکاس داده تا بتوان از آنها در برنامه ریزی های کلان سازمان انتقال خون استفاده کرد.

وی ادامه داد: شور و شوق ایجاد شده در مراکز انتقال خون کم نظیر است و ما برای حفظ این انگیزه در بین کارکنان باید حرف های جدیدی برای گفتن داشته باشیم تا بتوانیم تحرک و پویایی را در سازمان ایجاد کنیم.

پورفتح اله همچنین با اشاره به پتانسیل های موجود در سازمان انتقال خون، گفت: ظرفیت های بزرگی در کارکنان سازمان وجود دارد که باید توسط مدیران شناسایی و از مهارت آنها به نفع سازمان سود جست.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران ضمن تاکید بر تشکیل شوراهای منطقه ای انتقال خون گفت: این شوراها می توانند نقش مهمی در پویایی سازمان داشته باشند و باید در این جلسات ظرفیت های درونی سازمان معرفی و برای هدایت این نیرو ها برنامه ریزی کرد.

پورفتح اله با تاکید بر لزوم توجه به افق پیش روی سازمان و آینده نگری گفت: سازمان در صورتی وارد نقطه پویایی و تعالی می شود که این برنامه هاهمراه با آینده نگری باشد.

مدیر عامل سازمان گفت : امروزه «خطر صفر» در ادبیات طب انتقال خون به معنای حرکت به سوی مسیری است که خطر عوارض انتقال خون در آن صفر باشد. ما باید در حرکت به این سو به طور جد و مستمر بکوشیم. در واقع باید در انتخاب اهداکنندگان دقت کنیم و با بهره گیری از اهداکنندگان مستمر، کاری کنیم که جواب آزمایشات ویروسی اهداکنندگان صفر باشد و آزمایشات ایمنی خون، آخرین پله ای باشد که بتواند جلوی خطر را بگیرد.

وی همچنین افزود: سازمان انتقال خون باید در سطوح مختلف اهدا کنندگان را آموزش دهد تا بتواند سبب تغییر نگرش و رفتار در آنان و بالا بردن کیفیت اهدای خون گردد و این کار فقط با یک حرکت جمعی و سازمانی امکان پذیر است.

پورفتح اله در پایان تاکید کرد: نظام مراقبت از خون یکی از حرکت های بزرگ سازمان است. سازمان انتقال خون با این دستاورد می تواند سالها تضمین و امنیت را با خود به همراه داشته باشد.