به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی؛ بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در ادامه سفر خود به یزد با همراهی دهقان معاون صنایع دستی استان، نوری رییس صنف زیور آلات سنتی یزد از چندین کارگاه ریخته گری نقره و طلای ساخت رکاب انگشتری، از نزدیک با هنرمندان و صنعتگران این رشته به صحبت پرداخته و پای درد و دل آنها نشست.

وی همچنین پیرامون مسائلی نظیر بیمه هنرمندان و اعطای تسهیلات و وام به کارگاه‌ها و میزان ارزش افزوده برای تولیدات ومحصولات ایشان به بحث و گفتگو با هنرمندان و صنعتگران نیز پرداختند.

معاون صنایع‌دستی کشور ضمن بازدید از شرایط کارگاهها، از دو زنجیر «هل و گل» و «چین آبی» که اولی در حال ثبت ملی و دومی به ثبت ملی رسیده نیز بازدید کرده و خواستار تهیه سریع دیگر پرونده‌های زیور آلات سنتی در دست اقدام برای ثبت ملی توسط مسئولان امر در استان شدند.

گفتنی است، در پایان این بازدیدها رییس صنف زیورآلات سازی یزد با ارائه پیشنهاد یزد به عنوان نماینده زیورآلات سازی در کشور این نکته را مطرح کردند که با توجه به اینکه از پیش این شهر به عنوان قطب نساجی کشور مطرح شده بود، اما این پتانسیل را نیز دارد که به عنوان قطب زیور آلات سازی نیز مطرح شود.

هم اکنون ۱۵ رشته مختلف زیور آلات سازی در استان یزد آماده ثبت ملی هستند.