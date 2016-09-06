به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه شب‎های قرآنی، مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی شب پنجم را به «شب کتابت وحی» اختصاص داده است که ساعت ۵ عصر چهارشنبه ۱۷ شهریور در محل کانون زبان فارسی برگزار خواهد شد.

سخنرانان«شب کتابت وحی» سید مصطفی محقق داماد، مرتضی کریمی نیا و علیرضا هاشمی نژاد هستند که درباره کاتبان وحی طی دوره‎های مختلف اسلامی سخن خواهند گفت.

در واقع انگیزه ابتدایی کاتبان وحی ثبت کلام خدا و درست نویسی ان بود. اما دیری نپایید که مسلمانان کتابت وحی را با انگیزه افرینش اثری کامل و زیبا و درخور متن آغاز کردند. خوشنویسی اسلامی این چنین پدید آمد. کاتبان از دهه های اول پیدایی دین اسلام تا کنون از حجازی و مدنی گرفته تا اقلام سته و حتی نستعلیق را به عنوان شیوه های مختلف یا خطوط مختلف برای کتابت قران بکار گرفتند. عوامل دیگر همچون ورود علایم مختلف به متن قرآن و احتمالاً تأثیر سایر فرهنگها انگیزه افزودن انواع تزیینات را به نسخه های قرآن پدید آورد و حاصل جمع ایجاد نسخه های فاخر قرآن گردید.

همراهان این شب نیز همچون دیگر شب‎ های قرآنی: مرکز دایره العمارف بزرگ اسلامی، گنجینه پژوهشی ایرج افشار،مرکز نشر علوم اسلامی، مؤسسه سروش مولانا، بنیاد حکمت و نشریه فرهنگی ـ تحلیلی روایت هستند.

این نشست در محل کانون زبان فارسی واقع در خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲ برگزار می شود.