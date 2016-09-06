۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

به همت مجله بخارا؛

نشست «شب کتابت وحی» برگزار می‌شود

پنجمین نشست از سلسله نشست های شب های قرآنی با عنوان «شب کتابت وحی» به همت مجله بخارا و با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محود افشار یزدی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه شبهای قرآنی، مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی شب پنجم را به «شب کتابت وحی» اختصاص داده است که ساعت ۵ عصر چهارشنبه ۱۷ شهریور در محل کانون زبان فارسی برگزار خواهد شد.

سخنرانان«شب کتابت وحی» سید مصطفی محقق داماد، مرتضی کریمی نیا و علیرضا هاشمی نژاد هستند که درباره کاتبان وحی طی دورههای مختلف اسلامی سخن خواهند گفت.

در واقع انگیزه ابتدایی کاتبان وحی ثبت کلام خدا و درست نویسی ان بود. اما دیری نپایید که مسلمانان کتابت وحی را با انگیزه افرینش اثری کامل و زیبا و درخور متن آغاز کردند.  خوشنویسی اسلامی این چنین پدید آمد. کاتبان از دهه های اول پیدایی دین اسلام تا کنون از حجازی و مدنی گرفته تا اقلام سته و حتی نستعلیق را به عنوان شیوه های مختلف یا خطوط مختلف برای کتابت قران بکار گرفتند. عوامل دیگر همچون ورود علایم مختلف به متن قرآن و احتمالاً تأثیر سایر فرهنگها انگیزه افزودن انواع تزیینات را به نسخه های قرآن پدید آورد و حاصل جمع ایجاد نسخه های فاخر قرآن گردید.

همراهان این شب نیز همچون دیگر شب های قرآنی: مرکز دایره العمارف بزرگ اسلامی، گنجینه پژوهشی ایرج افشار،مرکز نشر علوم اسلامی، مؤسسه سروش مولانا، بنیاد حکمت و نشریه فرهنگی ـ تحلیلی روایت هستند.

این نشست در محل کانون زبان فارسی واقع در خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲ برگزار می شود.

خداداد خادم

