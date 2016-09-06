واگذاری فرآیند استعلام جذب اعضای هیات علمی به دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد، فرهاد حسینزاده لطفی در همایش تبیین سیاستها و شیوههای بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امیدواریم نتیجه این همایش در جذب هیات علمی مفید باشد و بتوانیم در این زمینه بیش از پیش موفق باشیم.
وی ادامه داد: باید با افرادی که به عنوان کاندیدا در فراخوان جذب هیات علمی ثبتنام میکنند، رفتار و برخورد مناسبی داشت، زیرا نارضایتی هر عضو هیات علمی تبعات زیادی دارد.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد با اشاره به ممیزی رشتهها در این دانشگاه افزود: مطالعهای بر روی رشتهها و تعداد اعضای هیات علمی انجام و براین اساس نیاز واحدها به اعضای هیات علمی سنجیده شد.
حسین زاده لطفی خاطرنشان کرد: حاصل کوتاه شدن فرآیند جذب، بررسی ۵ هزار پرونده تا بهار امسال بود که این پرونده ها در سالهای گذشته در صف تایید و بررسی بود.
وی افزود: سامانه جذب هیات علمی دانشگاه با هماهنگی شورای عالی جذب بروز رسانی شد که هر نوع گزارشگیری در آن امکانپذیر است. همچنین با تفویض اختیار به هیات اجرایی جذب هر هیات خود می تواند پروندهها را به وزارت علوم ارسال کند.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد درباره نظارت بر نحوه عملکرد هیات اجرایی جذب، گفت: سازمان مرکزی دانشگاه معتقد به سیاستگذاری و نظارت است، بنابراین بر عملکرد هیات اجرایی جذب نظارت دقیق دارد تا در مصاحبههای علمی و عمومی وحدت رویه وجود داشته باشد.
حسین زاده لطفی تاکید کرد: باتوجه به تفاهمنامهای که دانشگاه آزاد با وزارت علوم و هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتند، فرایند استعلام به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شده که سرعت فرایند جذب را افزایش داده است.
وی گفت: بخشنامهای درباره این موضوع ابلاغ شد و بخشنامه دوم نیز تا آخر شهریور برای سرعت در روند تبدیل وضعیت استخدامی ابلاغ می شود.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته نیز حدود ۱۴ هزار تبدیل وضعیت در این دانشگاه انجام شده که برای این کار سامانه ای فعال است و افرادی که درخواست تبدیل وضعیت دارند باید در این سامانه ثبتنام کنند.
حسین زاده لطفی به وظایف هیات اجرای جذب در استانها اشاره کرد و افزود: استانها نسبت به واحدها شناخت بیشتری دارند بنابراین برای جذب تصمیمات بهتری اتخاذ میکنند اما تصمیمات آنها از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد نظارت میشود.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: از سال ۹۲ تاکنون ۳ هزار و ۴۸۶ حکم کارگزینی صادر شده و این تعداد به صورت قطعی به مجموعه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه شدند.
حسین زاده لطفی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسات هیات ممیزه نیز در سه سال گذشته ۴ هزار ارتقای رتبه اعضای هیات علمی داشتیم.
وی ادامه داد: باتوجه به نگاه کیفی دانشگاه آزاد در فراخوان جذب مهر ۹۵ نیز ۴ هزار عضو هیات علمی به دانشگاه آزاد اسلامی اضافه میشوند که تا پایان سال ۹۶ مجموع جذب در چهار سال به ۲۰ هزار نفر خواهد رسید.
نظر شما