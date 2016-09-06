انتخاب خادم نشانگر جایگاه کشتی ایران بود/ زمان را از دست‌ ندهیم

علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راهیابی خادم به جمع اعضای هیات رئیسه اتحادیه جهانی، اتفاق مهم و بزرگی در کشتی ایران است، گفت: موفقیت خادم با حداکثر آرا در انتخابات هیات رئیسه نشان داد نظر کشتی جهان نسبت به ایران چگونه است و اعضای اتحادیه، احترام خاصی برای کشتی ایران قائل هستند.

وی تصریح کرد: سالها خلاء عدم حضور نمایندگان ایرانی در سطوح بالای سیاست‌گذاری و مدیریت کشتی جهان حس می شد و بارها از این مساله ضربه خوردیم که خوشبختانه این روند پایان یافت و حالا ما نیز همچون دیگر کشورهای صاحب نام کشتی، نماینده شایسته و توانمندی در اتحادیه جهانی داریم.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص آغاز برنامه های این تیم با توجه به پایان المپیک گفت: بزودی باید نشستی با اعضای شورای فنی داشته باشیم تا هر چه زودتر آزادکاران را برای حضور در رقابتهای جهانی به اردوی تیم ملی فراخوانیم. داستان المپیک دیگر تمام شده و ما باید از هم اکنون به اهداف بعدی خودمان یعنی رقابتهای جهانی و آسیایی و حتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو بیاندیشیم.

بیات در رابطه با وضعیت رضا یزدانی بعد از بازگشت از المپیک نیز گفت: یزدانی فعلا باید با نظر پزشکان به معالجه و درمان قطعی مصدومیت پایش بپردازد که البته هنوز نظر نهایی در خصوص الزام به جراحی از سوی او و پزشکان اعلام نشده است. به هر حال او نیز همچون دیگر مسافران المپیک باید مدتی استراحت و ریکاوری کند و سپس برای آینده تصمیم بگیرد.

پیشکسوت کشتی ایران در پایان خاطر نشان کرد: یکی از اولویت های ما پرداختن به برنامه‌های پشتوانه سازی و سازندگی برای سالهای آتی است، چراکه برخی از قهرمانان امروز ما نیاز به جانشینان مطمئن و پر توانی برای آینده هستند و باید کار کرد که دست کشتی آزاد ایران همواره برای رویدادهای مهم آتی پُر باشد.