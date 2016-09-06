۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰:۲۵

انتخاب خادم نشانگر جایگاه کشتی ایران بود/ زمان را از دست‌ ندهیم

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد ایران معتقد است انتخاب رسول خادم با رای قاطع در هیات رئیسه اتحادیه جهانی ثابت کرد دنیا، توان و جایگاه رفیع کشتی ایران را قبول دارد.

علی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راهیابی خادم به جمع اعضای هیات رئیسه اتحادیه جهانی، اتفاق مهم و بزرگی در کشتی ایران است، گفت: موفقیت خادم با حداکثر آرا در انتخابات هیات رئیسه نشان داد نظر کشتی جهان نسبت به ایران چگونه است و اعضای اتحادیه، احترام خاصی برای کشتی ایران قائل هستند.

وی تصریح کرد: سالها خلاء عدم حضور نمایندگان ایرانی در سطوح بالای سیاست‌گذاری و مدیریت کشتی جهان حس می شد و بارها از این مساله ضربه خوردیم که خوشبختانه این روند پایان یافت و حالا ما نیز همچون دیگر کشورهای صاحب نام کشتی، نماینده شایسته و توانمندی در اتحادیه جهانی داریم.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص آغاز برنامه های این تیم با توجه به پایان المپیک گفت: بزودی باید نشستی با اعضای شورای فنی داشته باشیم تا هر چه زودتر آزادکاران را برای حضور در رقابتهای جهانی به اردوی تیم ملی فراخوانیم. داستان المپیک دیگر تمام شده و ما باید از هم اکنون به اهداف بعدی خودمان یعنی رقابتهای جهانی و آسیایی و حتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو بیاندیشیم.

بیات در رابطه با وضعیت رضا یزدانی بعد از بازگشت از المپیک نیز گفت: یزدانی فعلا باید با نظر پزشکان به معالجه و درمان قطعی مصدومیت پایش بپردازد که البته هنوز نظر نهایی در خصوص الزام به جراحی از سوی او و پزشکان اعلام نشده است. به هر حال او نیز همچون دیگر مسافران المپیک باید مدتی استراحت و ریکاوری کند و سپس برای آینده تصمیم بگیرد.

پیشکسوت کشتی ایران در پایان خاطر نشان کرد: یکی از اولویت های ما پرداختن به برنامه‌های پشتوانه سازی و سازندگی برای سالهای آتی است، چراکه برخی از قهرمانان امروز ما نیاز به جانشینان مطمئن و پر توانی برای آینده هستند و باید کار کرد که دست کشتی آزاد ایران همواره برای رویدادهای مهم آتی پُر باشد.

    • ناشناس ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      جناب بیات درزمان اخرین رئیس فدراسیون کشتی بودجه فدراسیون کشتی 11 میلیارد تومان بوده اکنو ن بودجه فدراسیون کشتی به 120 میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرده .گرفتن کرسی هم در هیئت رئیسه های مختلف ورزشی در مرحله اول داشتن پول است که خدا شکر فدراسیون کشتی از این نعمت برخوردار است .
    • ناشناس ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
      دوست عزیز! اگر رقم 120 میلیارد تومان صحیح باشه هم، لطفاً در جریان باش که رسول خادم، این رقم رو با هزار بدبختی، از بخش خصوصی و اسپانسرهای کشتی تأمین می‌کنه؛ جوری گفتین بودجه، انگار همۀ این رقم رو وزارت ورزش و کمیتۀ المپیک می‌دن! همین شش ماه قبل بود که طی مصاحبه‌ای، آقای خادم اعلام کردن که بودجه‌های دولتی، تنها شش و نیم درصد از مخارج فدراسیون رو تأمین می‌کنه! با این حساب، اگر 120 میلیاردِ اعلامی شما درست هم باشه، باید دست‌مریزاد و خدا قوت گفت به رسول خادم؛ نه اینکه مثل طلبکارها،با کنایه صحبت کنیم

