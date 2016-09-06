هتک حرمت مجدد صهیونیستها به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به هتک حرمت های گسترده خود به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجد الاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجد الاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجد الاقصی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه شهروندان فلسطینی به مناطق «الخلیل» و «بیت لحم» واقع در کرانه باختری یورش بردند.