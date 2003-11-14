سياست هاي دوگانه آمريكا ، احساسات ضد آمريكايي اعراب را تشديد خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الرايه قطردرسرمقاله امروزخود بااشاره به تهديدهاي آمريكا برضد سوريه و تصويب قانون تحريم اين كشوردركنگره آمريكا نوشت : فهم دلايل تشديد فشارهاي آمريكا بر سوريه بدون در نظرگرفتن حمايت هاي نامحدود اين كشورازاسراييل واصراربرتحريك اعراب و وارد كردن زيان بيشتر به منافع اعراب امكان ندارد.

به رغم انعطاف و موضع نرم سوريه و درخواست اين كشوربراي گفتگوي سازنده به منظور برطرف كردن سوء تفاهم با واشنگتن، محافل سياسي بانفوذ، خواه دولت آمريكا ويا كنگره ورسانه هاي اين كشور، با سوريه با شيوه تنش آفرين و افزايش تهديد و ارعاب رفتار مي كنند و درچارچوب همين رفتار بود كه كنگره آمريكا با اكثريت آراء قانون تحريم سوريه را به تصويب رساند.

روزنامه الرايه در ادامه نوشت : قانون تحريم سوريه ، تنها به افزايش تنش در منطقه منجر خواهد شد درحالي كه منطقه درحال حاضر نياز مبرم به ثبات و آرامش و تقويت فضاي اعتماد دارد.

اين روزنامه تاكيد كرد: چنين اقدامي از سوي آمريكا منجر به افزايش احساسات ضد آمريكايي در جهان عرب خواهد شد و اين، جداي از خشم و انزجاري است كه جهان عرب به دليل دوگانگي در معيارهاي سياست آمريكا در برخورد با جهان عرب و طرفداري آشكار از اسراييل و اشغال عراق نسبت به واشنگتن دارد.

اين روزنامه نوشت: خطرناك ترين موضوع درقانون تحريم سوريه اين است كه راه را براي دخالت نظامي احتمالي آمريكا برضد سوريه با استناد به عبارت اعمال خصمانه از سوي سوريه بر ضد نظاميان آمريكايي در عراق ، باز خواهد كرد كه اين مساله هشدار دهنده است .

الرايه افزود : اتهامات وارده برضد سوريه از سوي آمريكا، اتهامات واهي ، غيرواقعي و غيرمتقاعد كننده است به ويژه اتهام اجازه دادن به تروريستها براي ورود به عراق كه اتهامي واهي است ، زيرا آمريكا هيچ دليلي براي اثبات اين اتهامات ندارد و اين به دليل طولاني بودن مرزهاي سوريه و عراق و دشواري كنترل آن است.

روزنامه الرايه نوشت : اگرنفوذ مهاجمان از داخل سوريه صحت داشته باشد، نظاميان آمريكايي كه عراق را در اشغال خود دارند مسئول مسدود كردن منافذ عبوراين افراد هستند و ما گمان نمي كنيم كه سوريه مخالف همكاري براي كنترل مرزها باشد. ازسوي ديگرازآنجا كه اين حملات زايئده بحرانهاي ناشي ازجنگ و اشغال است،سوريه نمي تواند مسئول حملات مسلحانه برضد نظاميان آمريكايي درعراق باشد.

اين روزنامه قطري با اشاره به سياستهاي تحريك آميز و تنش زاي آمريكا نوشت : آمريكا بايد به جاي دامن زدن به جو تنش و بحران در منطقه ، به شيوه هاي گفتگو متوسل شود زيرا تنش آفريني و ارعاب و تغذيه فضاي تنش و بحران تنها به نفع رژيم جنايتكار شارون است . در چنين شرايطي بوش بايد ازاختيارات خودبراي عدم تصويب قانون تحريم سوريه و اجراي آن استفاده كرده و به جاي آن راه گفتگو را در پيش گيرد.

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