به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام علی مصایبی سه شنبه گفت: مراسم پیوندهای آسمانی به مناسبت سالروز پیوند مبارک حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) و هرساله در ابتدای ماه ذی‌الحجه برگزار می‌شود و امسال نیز در روز چهارشنبه با حضور ۴۰ زوج این مراسم در تبریز اجرا خواهد شد.

وی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه در امام‌زاده سیدحمزه(ع) مکانی برای عقد رایگان وجود دارد، از این رو ویژه برنامه پیوندهای آسمانی نیز در این امام‌زاده برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در این مراسم مبالغی با عنوان کمک هزینه ازدواج به زوجین اهدا می‌شود که از محل نیات واقفان بوده و همچنین طی مراسم نیز برنامه‌های مختلف فرهنگی اجرا شده و کارشناس خانواده نیز به سخنرانی خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام مصایبی با تاکید بر اینکه هدف از احرای چنین برنامه هایی بیشتر محقق کردن نیات واقفان است، گفت: با برگزاری ویژه برنامه‌ی پیوندهای آسمانی به دنبال فرهنگ‌سازی در مسیر ازدواج و همچنین در تلاش برای تبیین مواردی هستیم که در زندگی مشترک پیش‌روی زوجین قرار خواهد گرفت.