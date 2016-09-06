توضیحات افتخاری درباره کسر قرارداد بازیکنان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری درباره اعلام خبر کسر قرارداد بازیکنان استقلال در این شرایط و قبل از دربی و تاثیر آن روی تیم، گفت: هیچ چیز بهتر از راست گفتن نیست. در فوتسال هم که بودم با بازیکنان تیم ملی شفاف صحبت می کردم. الان هم مسائل داخلی باشگاه را به کادر فنی و بازیکنان منعکس می کنم که خودشان در جریان امور قرار بگیرند.

وی افزود: باشگاه برای بازیکنان و مربیان است. من با منصوریان صحبت کردم و گفتم باید واقعیت را به شما بگویم. قراردادها در ابتدای فصل بدون توجه به درآمد باشگاه بسته شده است. این قراردادها هم به خاطر چالش‌های ایجاد شده با اسپانسرها و سامانه های هواداری با سازمان لیگ به این شکل قابل پرداخت نیست. در واقع دخل و خرج باشگاه با هم نمی خواند.

مدیرعامل باشگاه استقلال تاکید کرد: قراردادهای سالهای گذشته به خوبی اجرا نشده و بدهی هایی انباشته شده است. همین چند روز که به استقلال آمده ام مدام با بازیکنان و مربیانی که از سالهای قبل طلب دارند، مواجه شده ام. خب چرا شما که نمی توانید به تعهدتان عمل کنید، قراردادی می بندید که در آن بمانید؟

افتخاری ادامه داد: این موضوع روی بازیکنان هم اثر منفی می گذارد. من این عادتها را ندارم و واقعیت را می گویم تا بازیکنان خودشان را با شرایط باشگاه تنظیم کنند. من وعده و عید نمی دهم. کدام یک از آنهایی که وعده دادند، به آن عمل کردند؟

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره به کار بردن لفظ «کسر» قرارداد، گفت: من لغت کسر را به کار نبردم! بحث ما تعامل بود. من همه چیز را به خود مربیان و بازیکنان واگذار کردم. علیرضا منصوریان خودش گفت که حاضر است اولین نفری باشد که از بخشی از قراردادش به خاطر باشگاه گذشت کند. حالا اگر شرایط مالی باشگاه هم عوض شد، این موضوع قابل جبران است ولی اینطور هم نباشد که وقتی فصل تمام می‌شود، باز هم بدهی بر جای بماند.

افتخاری درباره شرایط استقلال و بازی با پرسپولیس هم یادآور شد: تا الان همه درخواستهای سرمربی محترم تیم اجرایی شده است. کادر فنی را با حضور بهتاش فریبا تقویت کردیم و دو بازیکن امید هم گرفتیم. منصوریان دو بازیکن بزرگسال (پادوانی و حقدوست) را هم درخواست کرد که آنها را هم به زحمت گرفتیم. هر چیزی که سرمربی می خواست در اختیارش قرار گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه به تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی خوشبین است، تاکید کرد: رفتن من به کلمبیا برای حضور در جام جهانی مشخص نیست. اگر بعد از دربی شرایط خوبی داشته باشیم و تیم ملی هم از مرحله گروهی صعود کند به کلمبیا خواهم رفت.