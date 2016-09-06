با بیش از ۳ هزار شرکت صنعتی، تحقیقاتی و دانش بنیان تعامل داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین همایش شبکه همکاران وزارت دفاع طی سخنانی با تبیین جایگاه و نقش شرکت های صنعتی، تحقیقاتی و دانش بنیان در توانمند سازی صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: امروز مفتخریم که فرمانده معظم کل قوا وزارت دفاع را به عنوان نمونه بارز همکاری صنعت و دانشگاه می شناسند و بر این نکته تأکید دارند که از عوامل برجسته پیشرفت صنایع دفاعی کشور ارتباط بخش دفاع با دانشگاه و شرکت های دانش بنیان است.

وی از شبکه همکاران وزارت دفاع به عنوان رزمندگانی یاد کرد که با کار جهادی و نقش آفرینی در ارتقاء قدرت دفاعی، اقتدار و امنیت ملی را استحکام می بخشند و ادامه داد: با بیش از ۳ هزار شرکت توانمند صنعتی ، تحقیقاتی و دانش بنیان در قالب شبکه همکاران تعامل داریم.

وزیر دفاع تبیین سیاست های وزارت دفاع در خصوص شبکه همکاران، هم افزایی تعامل موثر با شرکت های همکار، شناسایی دغدغه های تأمین کنندگان در همکاری با وزارت دفاع و تجلیل از شرکت های برتر را از مهم ترین اهداف برگزاری دومین همایش شبکه همکاران وزارت دفاع برشمرد و تصریح کرد: مجموعه وزارت دفاع و شبکه همکاران باید به شکلی تعامل و همکاری کنند که به عنوان مجموعه ای واحد سیاست ها و اهداف نظام را در این حوزه راهبردی به طور کامل و جامع محقق کنند.

دهقان با اشاره به اینکه بهره برداری موثر از ظرفیت، توان، تجربه و تخصص دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان از مطالبات جدی فرماندهی معظم کل قوا است تأکید کرد: مناسبات ما براساس مدل راهبردی بلند مدت، هدف دار و بر پایه اعتماد متقابل به شکلی که باید همواره همکار و همپای هم باشیم تعریف شده و این رویکرد می تواند حرکت ما را به سوی ایجاد شبکه ی همکاران توانمند، پویا و پایدار شتاب بخشد.

وزیر دفاع با بیان اینکه شرکت های صنعتی، تحقیقاتی و دانش بنیان فعال در شبکه همکاران وزارت دفاع می بایست به عنوان زنجیره های متصل به هم بالاترین نیازهای بخش دفاع را در کمترین بازه زمانی تأمین کنند تأکید کرد: این روند را باید به شکلی سامان دهیم که منجر به ایجاد برندهایی شود که بتوانیم با آن در بازارهای جهانی رقابت کنیم.

وی سریز دانش و فناوری در صنعت دفاعی به سایر بخش های کشور برای کمک به توسعه ملی را از راهبردهای مهم وزارت دفاع برشمرد و گفت: شبکه همکاران وزارت دفاع در این زمینه می توانند نقش بسیار ممتازی را ایفاء کنند.

دهقان در پایان از همکاری و تلاش جهادی مجموعه عظیم شبکه همکاران وزارت دفاع که به رغم محدودیت ها و موانع پیش رو در عرصه مهم و راهبردی صنعت دفاعی قدم گذاشته اند تشکر و قدردانی کرد.

در ابتدای این همایش نمایندگان شرکت های دانش بنیان ضمن استقبال از برگزاری چنین همایش هایی به طور مبسوط دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون نحوه تعامل با وزارت دفاع و رفع موانع و مشکلات موجود ارایه کردند.

گفتنی است در بخش پایانی این همایش از شرکت های برتر همکار با وزارت دفاع با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.