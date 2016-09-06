سارقان واحد تجاری شهرستان سرخه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان سمنان، سرهنگ ابوذر قربانی درباره کیفیت انجام عملیات دستگیری این دو سارق جوان، توضیح داد: در پی تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارش مبنی بر وقوع سرقت مغازه در یکی از خیابان های اصلی سرخه، ماموران نیروی انتظامی برای رسیدگی به این پرونده راهی محل شدند.

وی افزود: در بررسی مقدماتی صحنه جرم مشخص شد سارقان با پوشش چادر و شکستن مغازه وارد آن شده و ضمن دستبرد به دخل پول و برداشتن وجه نقد، مقادیری سیگار و کالاهای مصرفی سرقت کردند.

فرمانده نیروی انتظامی سرخه با بیان این که سارق مغازه هنگام ورود با جراحت دست روبرو شده است، گفت: بررسی دوربین های مدار بسته حوالی محل وقع جرم، کنترل مجرمان و سارقان سابقه دار و انجام تحقیقات محسوس و نامحسوس پلیسی از جمله پیگیری های ماموران انتظامی برای شناسایی متهمان بود.

قربانی اضافه کرد: بنابر تحقیقات پلیس، سارق این مغازه با یک دستگاه سواری پیکان به محل وقوع جرم مراجعه کرده که شماره پلاک خودروی مورد نظر در ادامه بررسی ها به دست آمد.

وی افزود: با هماهنگی قاضی پرونده ماموران انتظامی به شرکت محل کار وی مراجعه و در بررسی های بعدی مشخص می شود متهم در روز پس از وقوع سرقت با ارائه گواهی طول درمان، استراحت پزشکی گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی سرخه با تاکید بر اینکه متهم نخست در بازجویی پلیس همدست ۲۴ ساله خود را نیز معرفی کرد، گفت: دستگیری متهم دوم این پرونده و کشف اموال سرقتی و مقداری مواد مخدر دومین بخش عملیات دستگیری از سارقان بود که در پی آن، متهمان پس از اعتراف به سرقت از مغازه، به دادسرا معرفی و روانه زندان شدند.

قربانی بیان داشت: تجهیز اماکن تجاری به سامانه های امنیتی از جمله دوربین های مدار بسته و دزدگیر، تاثیر زیادی در کاهش وقوع سرقت دارد.