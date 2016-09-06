«کارگران مشغول کارند» به پایان راه رسید/ تدارک برای پخش از سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر خانه فیلم داستانی موضوع فیلم کوتاه «کارگران مشغول کارند» را که به تازگی فیلمبرداری آن به پایان رسیده است مرتبط با ترویج خرید و استفاده از کالای ایرانی دانست و گفت: در این کار بر تأثیر خرید و استفاده از کالای ایرانی روی رونق کسب و کار و تولید تمرکز کرده‌ایم و تلاش داریم با گسترش این فرهنگ، در ترویج عملی اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

قافله باشی استفاده از استودیو پرده سبز را وجه تمایز این کار نسبت به سایر تولیدات خانه فیلم داستانی مطرح کرد و افزود: به دلیل فضای مد نظر برای این فیلم کوتاه و نبود امکان فیلمبرداری مناسب در آن، تصمیم گرفتیم تا از استودیو پرده سبز و جلوه های ویژه کامپیوتری برای نمایش فضای کارخانه استفاده کنیم تا انشاءالله در صورت موفقیت در این کار بتوانیم از تجربه آن در سایر کارهای خانه فیلم داستانی بهره ببریم.

وی مدت زمان تقریبی این فیلم کوتاه را ۱۰ دقیقه تخمین زد و عنوان کرد: اکنون فیلمبرداری «کارگران مشغول کارند» به اتمام رسیده است و در مراحل پس تولید هستیم ولی با توجه به زمان بر بودن مراحل ضبط در استودیو پرده سبز، امیدواریم تا یک ماه آینده این کار را به اتمام برسانیم.

فیلم کوتاه «کارگران مشغول کارند» به کارگردانی محمد اسفندیاری و مدیریت تولید حسین شیرعلی در خانه فیلم داستانی انقلاب اسلامی در حال تولید است و تا پایان مهر ماه برای پخش از شبکه‌های سیما آماده خواهد شد.