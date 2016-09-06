ووشوکاران قزوینی به رقابت های قهرمانی کشور اعزام می شوند

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت های قهرمانی کشور در سبک های «نانچوان» و «خواچوان» در دو بخش مردان و زنان، در ۴ رده سنی و در ۲ بخش «تالو» و «ساند» در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۸ و ۱۹شهریور در استان های قم و البرز برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به بخشنامه رسیده از سوی فدراسیون ووشو، ضمن اطلاع رسانی این رقابت ها در سراسر استان۲ تیم با حضور ورزشکاران آماده تشکیل شده و به مسابقات اعزام می شوند.

دبیر هیئت ووشو استان قزوین ادامه داد: بر همین اساس ووشوکاران قزوینی در ۴ رده سنی از شهرهای شال، اقبالیه، الوند، محمدیه، بیدستان، قزوین، آبیک و تاکستان در قالب تیم منتخب هیات ووشو استان قزوین با هدایت عباس شیرمحمدی و حمید گل محمدی به مسابقات قهرمانی کشور در استان قم اعزام می شوند.

نوری گفت: همزمان با اعزام تیم مردان، منتخب زنان نیز به نمایندگی از هیات ووشو استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند، این مسابقات نیز در کمیته خواچوان فدراسیون ووشو در استان البرز برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت ووشو استان قزوین گفت: زنان ووشوکار از شهرهای اقبالیه' محمدیه و قزوین بعنوان نماینده هیات ووشو استان به مربیگری ساناز طاهرخانی به این رقابت ها اعزام می شوند.

وی در پایان یادآور شد: رقابتهای ووشو قهرمانی کشور بانوان در ورزشگاه فاطمه زهرا (س) ماهدشت در شهرستان کرج برگزار خواهد شد.