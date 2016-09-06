بخش خصوصی به پروژه جابه جایی مناطق آلوده مسجدسلیمان ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی دوشنبه شب در بازدید از مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان و بررسی روند اجرایی پروژه فرودگاه این شهر که با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی انجام شد، اظهار کرد: برآوردهایی برای جابه جایی یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی مناطق آلوده نفت و گاز مسجدسلیمان صورت گرفته و در این زمینه ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار را نفت تقبل کرده است.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۱۰۲ میلیارد تومان مستقیم به بنیاد مسکن داده شد که ۲ میلیارد تومان آن هزینه پروانه ساخت و سه میلیارد و ۷۰۰ تومان آن صرف خرید زمین شده و ۲ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است. ۱۰ میلیارد تومان نیز اخیرا با توجه به تصمیمات نفت به دستگاه های متولی اختصاص داده شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در این پروژه که قائم مقام وزارت راه و شهرسازی بنیاد مسکن به عنوان مجری طرح بود قرار بود ۱۲۰ میلیارد تومان طی سه سال تامین شود که به دلیل مشکلات به شش سال طول کشید و همین امر باعث شد این اعتبار مورد نیاز به ۱۷۰ میلیارد تومان برسد.

رحمانی با بیان اینکه ما برای تکمیل این پروژه ۵۰ میلیارد تومان نیاز داریم اضافه کرد: در حال حاضر ۳۱۰ واحد تکمیل شده و ۱۹۵ واحد کامل بوده و منتظر آب و برق است.

وی ادامه داد: برای تکمیل پروژه یا مناطق نفت خیز جنوب که تاکنون بسیار کمک کرده باز هم کمک کند یا این اعتبار استانی تامین شود. اگر این اعتبار تامین نمی شود دو مدل مالی را در شورای مسکن استان به تصویب برسانیم.

رحمانی ادامه داد: دو مدل مالی مطرح شده این است که در هر بلوک مطالبات پیمانکار مربوطه از همان بلوک ها تامین شود و مشارکت بخش خصوصی و مشارکت مردمی را نیز لحاظ کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در پایان افزود: ظرف دو هفته آینده صورت وضعیت قطعی مشخص می شود و پس از آن می توانیم تصمیم بگیریم که از آن ۱۰ میلیارد تومان باقی مانده به این ۱۹۵ واحد اختصاص دهیم یا خیر.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان همچنین در این بازدید عنوان کرد: اکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار وجود دارد و در صورتی باید به پیمانکار داده شود که پیمانکار فعالیت خود را ادامه دهد نه اینکه در ازای طلب خود این پول را بردارد.