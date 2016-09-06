آیفون ۷ فردا رونمایی می شود/ جدیدترین اخبار از محصول جدید اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از این محصولات در سن فرانسیسکو برگزار می شود.

در این شرایط گمانه زنی ها در مورد ویژگی ها و امکانات این گوشی های جدید افزایش یافته است.

منابع مطلع از شباهت طراحی آیفون ۷ با آیفون ۶ اس سخن می گویند، اما در عین حال به روزرسانی های قابل توجهی هم در این گوشی رخ خواهد داد که برخی از آنها به شرح زیر است:

- تراشه جدید A۱۰ شرکت TSMC جایگزین تراشه قدیمی A۹ خواهد شد که سرعت آن بین ۲.۴ تا ۲.۴۵ گیگاهرتز خواهد بود. البته ممکن است به علت تولید گرما و مصرف برق بالا این سرعت به طور عمدی توسط اپل کاهش یابد.

- آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس با ظرفیت های ۳۲، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می شوند. آیفون ۷ پلاس دارای سه گیگابایت DRAM برای پشتیبانی از دوربین دو لنزی این گوشی خواهد بود. اما آیفون ۷ تنها دوگیگابایت رم خواهد داشت.

- اپل برای تامین نظر سخت پسندان آیفون ۷ را در پنج رنگ مختلف نقره ای، طلایی، طلایی مایل به سرخ، مشکی و مشکی سیر عرضه خواهد کرد.

- قابلیت ضدآب گوشی آیفون ارتقا یافته تا حتی در صورت فرو رفتن چند ثانیه ای این گوشی در عمق یک متری آب مشکلی برای آن ایجاد نشود.

- با حذف جک های قدیمی هدفون و استفاده از فناوری جدیدی به جای این هدفون ها نصب بلندگوی های جدید و حسگرهای پیشرفته تر Force Touch بر روی آیفون ۷ ممکن شده است.

- با تغییر در جانمایی بلندگوهای گوشی و استفاده از سیستم تقویت صدا کاربران اصوات را به صورت استریو دریافت می کنند.

- کیفیت و تفکیک رنگ آیفون ۷ با استفاده از یک فناوری جدید که اولین بار در تبلت آی پد پرو به کار رفته بود، افزایش می یابد.

-استفاده از دوربین دولنزی در آیفون ۷ پلاس: این کار باعث افزایش ۴۰ دلاری قیمت این گوشی شده، اما دقت پیکسل های دوربین ۱۲ مگاپیکسلی این گوشی را افزایش می دهد، تثبیت تصاویر را تسهیل می کند و عمق بیشتری به عکس ها می بخشد.

- کاربرد چهار LED شامل دو LED سرد و دو LED گرم برای ارتقای فلاش دوربین و حسگر جدید نور محیطی برای بهبود کیفیت عکس های گرفته شده به خصوص در شب

- استفاده از حسگر ارتقا یافته مجاورت که درک سریع میزان فاصله و موقعیت اشیا را برای عکاسی و غیره بهبود می بخشد.

پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۶ حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون گوشی آیفون ۷ روانه بازارهای جهانی شود که نسبت به ۸۲ میلیون گوشی آیفون ۶ اس توزیع شده در سال گذشته کاهش نشان می دهد.

این احتمال وجود دارد که در جریان مراسم رونمایی از آیفون ۷ مدل جدیدی از ساعت هوشمند اپل هم عرضه شود. اما هنوز اطلاعات دقیقی در این زمینه در دسترس نیست. معدود اطلاعات منتشر شده در رسانه ها در این زمینه حاکی از ارتقای قابلیت ضد آب این ساعت، افزایش عمر باتری، افزوده شدن امکان موقعیت یابی مکانی، نصب دوربین و سازگاری آن با استانداردهای پیشرفته شبکه های تلفن همراه است.