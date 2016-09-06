آتش سوزی در مجتمع مسکونی اهواز/ اتصالی برق حادثه آفرید

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:‌ عصر روز گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ این سازمان خبر از آتش سوزی در مجتمع مسکونی واقع در کوی ملت داده شد.

وی ادامه داد:‌ ستاد فرماندهی سازمان سریعا آتش نشانان را با امکانات و تجهیزات مورد نیاز از نزدیک ترین ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد:‌ آتش نشانان چهار دقیقه بعد در محل حادثه حاضر و با ایمن سازی محل حادثه استفاده از تجهیزات خاموش کننده حریق را مهار و از گسترش و سرایت آن به دیگر واحدها جلوگیری کردند.

حق شناس عنوان کرد: در این عملیات پنج مامور آتش نشان به همراه دو دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات شرکت داشتند.

وی در ارتباط با علت حادثه گفت:‌ علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان اتصالی کنتور برق گزارش شده است.

تصادف ۲ خودرو در سه راهی باهنر

حق شناس همچنین عنوان کرد: عصر روز گذشته شهروندان با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر تصادف شدید در فاصله محور سه راهی باهنر را گزارش دادند.

وی افزود: تیم آتش نشانی ظرف مدت پنج دقیقه خود را به محل حادثه رسانده و مشاهده کردند که یک دستگاه خودرو پژو پارس با خودروی پراید برخورد و باعث مجروح شدن دو سرنشین زن شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد:‌ آتش نشانان بلادرنگ با قطع برق و ایمن سازی محل به منظور رفع خطرات احتمالی در اثر تصادف سایر خودرو های عبوری، مصدومان را از خودروی حادثه دیده خارج و به آمبولانس اورژانس ۱۱۵ منتقل کردند.