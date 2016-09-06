آغاز خرید تضمینی محصول آفتابگردان درشهرستان مانه وسملقان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی خراسان شمالی، یونس حمایلی اظهار کرد: در جهت حمایت از کشاورزان و با اشاره به دستورالعمل های سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی، خرید محصول آفتابگردان از کشاورزان به صورت تضمینی در سطح این شهرستان آغازشد.

وی افزود: برای خرید این محصول با توجه به توافقات صورت گرفته با اداره غله به عنوان متولی خرید محصول آفتابگردان در کشور، قراردادهای مباشرت به امضاء رسیده و خرید این محصول از تولیدکنندگان در یک مرکز توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان آغاز شده است.

حمایلی در خصوص ضوابط خرید گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم آفتابگردان با دو درصد ناخالصی و ۹ درصد رطوبت به مبلغ ۲۴ هزار و ۴۴۴ ریال است که حداکثر ناخالصی قابل قبول ۸ درصد و حداکثر رطوبت قابل قبول تا ۱۸ درصد تعیین شده است.

وی افزود: خرید محصول فقط از تولیدکنندگان، به همراه معرفی نامه از جهاد کشاورزی منطقه، تصویر کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی انجام می شود.

حمایلی گفت: کشاورزان می توانند محصول خود را در مرکز خرید شهرستان به آدرس آشخانه، کیلومتردو جاده نیروی هوایی، روبروی تاسیسات شهرداری، انبار ۲۵۰ تنی اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان مانه و سملقان تحویل دهند.