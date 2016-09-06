به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ جهان مملو از شواهدی است که بازگو کننده بدعهدی آمریکا به سایر کشورها است و شواهد تاریخی به خوبی نشان میدهد که ایالات متحده هیچ التزامی نسبت به انجام تعهدات خود ندارد و خود را مقید به وفای به عهد حتی نسبت به متحدانش نمیبیند. بر همین اساس «ویژهنامه الکترونیکی بدعهدی آمریکا» توسط پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی با رویکرد بررسی «بدعهدی آمریکا» در طول تاریخ منتشر شد.
این پرونده که به بررسی سوابق بدعهدی آمریکا در طول تاریخ پرداخته شده است، حجتالاسلام روحالله حسینیان طی یادداشتی در چهار بخش به بررسی ماهیت نظام سیاسی، ساختار نظامیگری، ساختار سرمایهداری و سیاستهای امپریالیستی آمریکا میپردازد و به این سوال پاسخ میدهد که چرا نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد؟
همچنین در بخشی از این ویژهنامه، یعقوب توکلی کارشناس و پژوهشگر حوزه تاریخ به بررسی بدعهدیهای آمریکا به متحدانش و سوابق خیانتهای آمریکا میپردازد. وی همچنین در این پرونده از بدعهدی آمریکا با دولت موقت در موضوع فروش تسلیحات نظامی پرده برمیدارد.
در بخشهای دیگر ویژهنامه بدعهدی آمریکا، گزارشهایی با عناوین «بازخوانی خیانت نفتی آمریکا به ایران و انگلیس»، «۱۶ شاهد تاریخی از خیانتهای آمریکا به همپیمانانش»، «سلسله بدعهدیهای آمریکا به مصدق»، «۹ شاهد تاریخی از خیانتهای آمریکا به ایران» و «تجهیز رژیم پهلوی به سلاح هستهای توسط آمریکا» منتشر شده است.
علاقمندان میتوانند ویژهنامه الکترونیکی بدعهدی آمریکا را از اینجا دریافت کنند.
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