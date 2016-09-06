  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

هم‌رکابی مردم و مسئولان برای مقابله با آلودگی هوا لغو مجوز شد

هم‌رکابی مردم و مسئولان برای مقابله با آلودگی هوا لغو مجوز شد

مجوز برنامه هم‌رکابی مسئولان، هنرمندان، خبرنگاران، ورزشکاران و شهروندان برای مقابله با آلودگی هوا که قرار بود امروز صبح برگزار شود لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو که برای مقابله با آلودگی هوا شهروندان را به عدم استفاده از خودروی شخصی دعوت می‌کند از مردم دعوت کرده بود صبح امروز سه‌شنبه به مناسبت چهلمین هفته برگزاری این کمپین، در یک همایش بزرگ دوچرخه سواری از پارک لاله تا خانه هنرمندان شرکت کنند.

صبح امروز جمعی از مسئولان و نخبگان از جمله محمد مجابی، معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار همدان، رئیس شورای شهر همدان، دکتر حسین آخانی، استاد محیط زیست دانشگاه تهران، دکتر علی نظری دوست، میترا حجار، کتایون جهانگیری، سیدعلی صالحی و جمعی از ورزشکاران و قهرمانان کشور برای اجرای این برنامه در پارک لاله گرد هم آمدند. نیروی انتظامی نیز از قبل برای تأمین امنیت دوچرخه‌سواران در محل اجرای برنامه حضور یافته بود.

علیرغم این آمادگی‌ها و اعلام گسترده برنامه از چندین روز قبل، در آخرین لحظه اعلام شد که مجوز برنامه لغو شده است. مرجع لغو مجوز برگزاری این برنامه هنوز اعلام نشده است. اعلام این موضوع باعث شد دوچرخه سواران به طور انفرادی به سمت مقصد حرکت کنند و بدون فراهم شدن شرایط برای تأمین امنیت گروهی نهایتاً در مقصد نهایی که خانه هنرمندان بود گرد هم آمدند. در مقصد نیز امکان اجرای برنامه مشخصی فراهم نشد و دوچرخه‌ها جمع‌آوری شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر خبرنگار مهر موفق نشد با محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست که اعلام عمومی و هماهنگی این برنامه را بر عهده داشت گفتگو کند و دلیل لغو برنامه را از او جویا شود.

کد مطلب 3762439
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها