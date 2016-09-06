۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۶

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان شمالی:

ثبت نام آزمون های ادواری اول تا بیستم هرماه انجام می شود

بجنورد - مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان شمالی از ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون های ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اول تا بیستم هر ماه به صورت اینترنتی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای خراسان شمالی، محمد رضا رضایی اظهارکرد: اشخاصی که بدون گذراندن دوره های آموزشی در سازمان فنی و حرفه ای و با توجه توانایی و تجربه ای که خودشان دارند، متقاضی دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای می شوند، باید در آزمونهای ادواری سازمان شرکت و نمره قبولی را کسب نمایند.

وی با اشاره به این که این آزمون ها تا پایان سال ۹۴ هر دو ماه یک بار برگزار می شد، گفت: از اول سال جاری این امکان برای متقاضیان ارائه شده که از اول تا بیستم هر ماه با ورود به سایت advari.irantvto.ir و portaltvto.com به صورت آنلاین برای شرکت در آزمون ادواری ثبت نام کنند.

رضایی اضافه کرد: یک هفته پس از ثبت نام، آزمون کتبی وعملی برای متقاضیان بجنوردی در محل اداره کل فنی و حرفه ای استان و برای متقاضیان شهرستانی در شهر محل سکونت آنها این آزمون برگزار می شود.

ویافزود: خراسان شمالی از معدود استانهایی است که در تمامی شهرستانهای آن به جز شهرستان راز و جرگلان سایت آزمون ادواری فعال است، اما با تمهیداتی که در نظر گرفته شده امیدواریم به زودی حوزه مخصوص این شهرستان نیز فعال شود.

