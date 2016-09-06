پرداخت ۲۲۶ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد لرستان

جاسم محمدی فارسانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پرداخت ۲۲۶ میلیارد و ۶۴۱ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال مستمری به بیش از ۷۲ هزار خانوار تحت پوشش این نهاد در ۵ ماه نخست سال جاری خبر داد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امور بیماران و معلولان نیازمند، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست در رأس برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارد گفت: مددجویان این نهاد پس از بررسی وضعیت معیشتی توسط نیروهای کمیته امداد و تشکیل پرونده، علاوه بر دریافت مستمری، از سایر خدمات حمایتی این نهاد نیز بهره‌ مند می شوند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان با بیان اینکه بیش از ۷۲ هزار و ۱۴۲ مددجوی تحت حمایت لرستانی از کمیته امداد مستمری دریافت می کنند گفت: اجرای این طرح برای تحت حمایت قرار گرفتن خانواده هایی بوده که به دلایل مختلفی از جمله فوت سرپرست، طلاق، مفقودی یا متارکه، از کار افتادگی و بیماری سرپرست برای گذراندن زندگی در بحث مالی با مشکل مواجه هستند.

محمدی فارسانی همچنین با اشاره به پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد افزود: برای رفع گرفتاری اضطراری خانواده های نیازمند طی ۵ ماه نخست سال جاری در سرفصل وام های خوداشتغالی، ۱۹۴ مددجوی لرستانی بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و در سرفصل وام های حمایتی دو هزار و ۲۳۰ مددجو نیز ۳۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه دریافت کردند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت های خیرین در راستای خدمت رسانی به محرومان تصریح کرد: کمیته امداد برای خدمت رسانی بیشتر به خانواده‌هایی که زیر چتر حمایتی خود دارد به یاری تمامی خیرین و نیکوکاران بومی و غیر بومی نیازمند است.