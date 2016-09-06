احداث بازارچه دائمی برای فرش ترکمن ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، کلثوم غفاری توران درآیین افتتاحیه جشنواره فرش دستباف ترکمن گفت: هنر دستان زنان ترکمن که از صفر تا ۱۰۰ تولید یک فرش را از نخ ریسی تا رنگرزی و بافت پیگیری می کنند تا به کمال برسانند قابل تقدیر است.

وی افزود: آنان علاوه بر این مسئولیت تلاش می کنند راه های عرضه فرش ترکمن را آن گونه که بایسته است و با شرایط واقعی در خدمت خریداران قرار دهند و حس زیبایی دوستی را ارضاء کنند.

غفاری اظهار کرد: احداث بازارچه های دائمی برای عرضه صنایع دستی و حمایت از تولید کنندگان از طریق اعطای تسهیلات و ظیفه ماست و امیدواریم روزی برسد که هنر دست دختران ترکمن علاوه بر زیبایی به منازل بر رونق بیشترکسب و کارشرافتمندانه و رفاه نسبی این عزیزان کمک کند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان خاطر نشان کرد: ضروری است با تقویت اقتصاد خانوارها راه آسیب ها را برداریم و جوانان را از نفوذ و رخنه آسیب ها نجات دهیم.

وی با تاکید بر کمک تعاونی ها به دولت گفت: امید است در کنار سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامه های دولت تدبیر و امید شاهد شکوفایی بیش از بیش استان باشیم.

لازم به ذکر است آیین افتتاحیه جشنواره فرش دستباف ترکمن و صنایع دستی در محل اسکله شهرستان بندرترکمن با حضور فرماندار و مسئولان برگزار شد.