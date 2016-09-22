ماهیت وهابیت بر اهل سنت هم مشخص شده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- علی کاوسی نژاد: در مراسم حج سال گذشته وقایعی چون سقوط جرثقیل در شهر مکه و فاجعه منا و کشته شدن تعداد زیادی از حجاج خانه خدا دل مسلمان جهان را به درد آورد و این خود بی کفایتی مقامات سعودیها را در برگزاری مراسم حج به جهانیان ثابت کرد. در این حوادث متاسفانه تعدادی از هموطنان عزیز ایرانی نیز جان خود را از دست دادند که موجب خشم و انزجار دولت و ملت ایران از آل سعود شد.

آل سعود نه تنها بعد از روی دادن این حوادث از ملل مسلمان عذرخواهی نکردند بلکه با ایجاد کارشکنی های گوناگون مانع از حضور حجاج ایرانی در مراسم امسال حج شد و این خود اهداف پلید آل سعود را هر چه بیشتر آشکار می سازد.

مقام معظم رهبری آیت الله سید علی خامنه ای در بیانیه ای رشنگرانه در استانه حج به افشای ماهیت حقیقی آل سعود پرداختند و تصریح کردند: «آنان که حج را به یک سفر زیارتی ـ سیاحتی فروکاسته و دشمنی و کینه‌ی خود با ملّت مؤمن و انقلابی ایران را در زیر عنوان «سیاسی کردن حج» پنهان ساخته‌اند، شیطانهایی خُرد و حقیرند که از به خطر افتادنِ مطامع شیطان بزرگ، آمریکا، به خود می لرزند. حکّام سعودی که امسال صدّ عن سبیل‌اللّه و المسجد الحرام کرده و راه حجّاج غیور و مؤمن ایرانی به خانه‌ محبوب را بسته‌اند، گمراهانی روسیاهند که بقای خود بر اریکه‌ قدرت ظالمانه را در دفاع از مستکبران جهانی و هم‌ پیمانی با صهیونیسم و آمریکا و تلاش برای برآوردن خواسته‌ی آنان می دانند و در این راه از هیچ خیانتی روی‌گردان نیستند.»

حجت السلام و المسلمین دکتر «سید شفقت حسین شیرازی» معاون بین الملل دبیر کل مجلس وحدت المسلمین پاکستان در خصوص نوع مواجهه آل سعود با موضوع حج به خبرنگار مهر گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس روح اسلام و قرآن بیانه ای صادر کرده اند و با جرات و بصارتی مثال زدنی نظر خود را در باره مساله حج و آل سعود بیان کرده اند. در حال حاضر بسیاری از رهبران جهان اسلام با آگاهی از حقایق دنیای اسلام آنقدر جرات و شهامت ندارند که بر علیه آل سعود و اعمال و افعال مجرمانه مقامات سعودی سخنی بر زبان بیاورند.

وی در ادامه افزود: تمام دنیا از جنایات آل سعود آگاه هستند و همه می دانند که آل سعود چگونه در منا حجاج گرامی را با نهایت بی رحمی به شهادت رساندند و اینقدر شهامت و جرات نداشتند که در مقابل دنیای اسلام و خانواده قربانیان حادثه منا عذرخواهی کنند و از کرده خود اظهار پشیمانی کنند.

وی در ادامه یادآور شد: در حقیقت کشورهایی که حجاج آنها در حادثه منا جان خود را از دست داده بودند باید در دادگاه بین المللی شکایت می کردند و مجرمان را به سزای اعمال خود می رساندند. اما به جز حضرت آیت الله خامنه ای که همیشه هدایت و رهبری شیعیان جهان را بخوبی انجام داده اند، کسی دیگر جرات اعتراض به این موضوع را نداشت.

معاون بین الملل دبیر کل مجلس وحدت المسلمین پاکستان تأکید کرد: ما شاهد آن هستیم آل سعود امروز در یمن، سوریه و عراق مسلمانان را به خاک و خون کشیده اند. بدتر از آن اینکه با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده و به جهان اسلام خیانتی بزرگ کرده اند. خیانت در مسئله فلسطین و بیت المقدس از سوی سعودیها انجام گرفته است و باید تمام مسلمانان به این موضوع اعتراض می کردند.

وی در ادامه یادآور شد: امروز بار دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی حجت خود را بر مسلمانان جهان تمام کرده و اعلام داشته اند که حکومت سعودی مسلمانان را از انجام دادن فریضه الهی حج محروم می کند در حالیکه انجام فریضه حج حق اولیه و بنیادین هر مسلمانی به شمار می رود.

حجت الاسلام شفقت شیرازی در ادامه افزود: از سویی دیگر آل سعود لیاقت برگزاری چنین مراسمی به این بزرگی و عظمت را نداشته و نمی تواند به حجاج خانه خدا خدمات رسانی کند. وظیفه امت مسلمان و نهادهای اسلامی این است که با همکاری هم برنامه ای را برای بدست گرفتن امور حج تدوین کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به شرایط حال حاضر حجت خود را بر مسلمانان تمام کرده است و در این باره بیانیه ای شدید اللحنی بر علیه آل سعود صادر فرموده اند.

وی افزود: در روزهای گذشته بزرگان و مفتیان اهل سنت و جماعت در شهر «گروزنی» در کشور چچن سمیناری برگزار کردند و در آنجا فتوا دادند که وهابیت و سلفیت هیچ ارتباطی با دین اسلام و اهل سنت ندارند. در حال حاضر اهل سنت در تمام دنیا حقیقت وهابیت و آل سعود را بخوبی آشکار کرده اند.

وی در ادامه یادآور شد: آل سعود باید بخوبی به این موضوع توجه کند که دو بازوی اسلام یعنی «اهل سنت» و «تشیع» از آنها اعلام برائت کرده اند. وهابی ها و سلفی ها در عربستان سعودی بر «حرمین شریفین» و اماکن متبرکه اسلامی تسلط یافته اند در حالیکه آنها هیچ رابطه ای نه با اهل سنت دارند و نه با اهل تشیع.

معاون بین الملل دبیر کل مجلس وحدت المسلمین پاکستان تأکید کرد: وهابیت به عنوان یک مسلک جعلی بر مقدسات اسلامی مسلط شده است و در آنجا حجاج گرامی را با نهایت بیرحمی به شهادت می رساند و خانواده های آنها را در غم عزیزانشان سوگوار می کنند.

وی در پایان گفت: بعد از روی دادن حوادث سقوط جرثقیل در مکه و فاجعه منا نه تحقیقی و تفحصی به عمل آمد و نه عاملان این حوادث مورد تعقیب و بازجویی قرار گرفتند. در این برهه از زمان مسلمانان باید در سایه بیانات مقام معظم رهبری به وظایف خود در مقابل آل سعود عمل کنند.