به گزارش خبرنگار مهر، غار باستانی کلماکره در بخش غربی شهرستان پل دختر و بخش جنوب شهرستان رومشگان از توابع استان لرستان قرار دارد. این غار که در دل صخره‌ای با شیبی تند قرار دارد دارای چهار تالار است که با جای دادن اشیاء و ظروفی شاهانه و کم نظیر در خود از لحاظ باستان شناختی دارای اهمیت زیادی است.

با خوانش کتیبه‌های بر روی برخی از ظروف، پرده از یک رویداد جذاب تاریخی در کشف دودمانی ناشناخته از پادشاهی عیلامی برداشته شد. برخی از کارشناسان فرضیه محرابه بودن غار و کارکرد مذهبی آن را مطرح کرده‌اند. این غار و اشیا کشف شده آن سوالات بی‌پاسخ و ناگفته‌های زیادی دارند و این نشست علمی مجالیست برای پاسخ به این سوالات.

در این نشست علمی حسین غضنفری مدیر اسبق میراث فرهنگی استان لرستان و خسرو پور بخشنده در خصوص بررسی، شناسایی و کاوش غار کلماکره، حسین بیرانوندی درباره جغرافیای تاریخی غار کلماکره، منصوره نظارتی‌زاده درباره تعیین اصالت اشیاء منسوب به غار کلماکره بر پایه مطالعات ارگومتریک و مهرداد ملکزاده درباره گنجینه کلماکره سخنرانی می‌کنند.

این نشست چهارشنبه ۱۷ شهریور ماه از ساعت ۱۷ در خانه اندیشمندان واقع در تهران، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو برگزار می‌شود.