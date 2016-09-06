ضرورت تخصصی شدن علوم در حوزه/ وهابیت را در جهان رسوا می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه مدارس علمیه و مراکز تخصصی تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی عصر یکشنبه در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

آیت الله مکارم شیرازی در این مراسم با اشاره استقبال خوب طلاب از مراکز تخصصی شیعه شناسی، فقه و اصول، دارالإعلام و تفسیر اظهار داشتند: امیرمؤمنان(ع) کلامی بسیار زیبا دارد که باید در کنار تمام برنامه هایی داریم این حدیث مورد توجه قرار بگیرد؛ ایشان می فرماید «هرکس می خواهد پیشوای مردم باشد باید ابتدا نفس خودش را تعلیم کند و بعد معلم دیگران بشود».

معظم له با بیان این که تا رهرو نباشیم نمی توانیم راهبر باشیم، افزودند: در ادامه همان روایت می فرماید «اگر می خواهید امام مردم باشید باید تأدیب دیگران را با عمل خود آغاز کنی که اثر عمیقی دارد» و به همین دلیل است که می گوییم سخنی که از دل برآید بر دل نشیند؛ اگر استادی حرفی زد و ما دیدیم خودش هم به آن دستور عمل می کند از دل برآمده و بر دل می نشیند.

ایشان افزودند: نمی تواند شخصی داد بزند و بگوید از دخانیات استفاده نکنید در حالی که خودش انسان سیگاری است و نکته سوم که در این روایت بر آن تأکید می کند آن است کسی که خودش را تربیت کرده احترام بیشتری دارد نسبت به کسی که دیگران را تربیت کرده است، بنابراین اگر این سه مورد ایجاد شود تحولی بزرگی ایجاد می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که برای ادب کردن خودمان باید عیوب خود را کشف کنیم، ابراز داشت: باید واقع بین باشیم و حب ذات مانع دیدن اشکالات درون نشود؛ کشف عیب چهار راه دارد نخست این که انسان خودش تفکر کند آیا من حسود هستم یا نه، چشم چران هستم یا نه و راه دوم این است که از دوستان سؤال کنیم و بگوییم شما بدون تعارف عیب های من را بیان کن، آیا حسادت ،دروغ ،غیبت یا تکبری از من دیده ای؟ البته دوستان خوب هم بدون توهین عیب ها را بیان می کنند و راه سوم دشمن است به این صورت که انسان واقعیت ها را در سخن دشمنان ملاحظه کند و راه چهارم مطالعه کتاب های بزرگان و الگو گرفتن از حالات آنها است.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های علمی و پژوهشی صورت گرفته در مدرسه علمیه امام کاظم (ع)، ابراز کردند: تا به امروز کتاب ها، مقالات و مجلات زیادی منتشر شده است، پژوهش ها و کارگاه های زیادی داشته ایم و برنامه های خوبی را تا به حال اجرا کرده ایم و باید اطمینان داشته باشیم که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از این برنامه ها خوشحال می شود.

دروس آزاد مدرسه امام کاظم (ع) با رویکردی جدید

آیت الله مکارم شیرازی به نخستین برنامه حوزه امام کاظم (ع) به عنوان دروس آزاد اشاره کردند و عنوان داشتند: یکی از افتخارات حوزه علمیه دروس آزاد است که در دانشگاه این مسأله وجود ندارد؛ در جاهای دیگر شهر قم محل درس کم بود، به همین خاطر تلاش ما بر این بود که دروس آزاد کلاس های متعدد داشته باشد و با نظم و تشویقات جدید ادامه پیدا کند.

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به این که علوم اسلامی شاخه های زیادی پیدا کرده است، فرمودند: همه طلاب نمی توانند در تمام علوم اسلامی و انسانی متخصص شوند بنابراین تخصصی شدن علوم در حوزه های علمیه از ضروریات غیرقابل انکار است؛ اگر ما متخصص در شیعه شناسی، تفسیر و وهابیت شناسی نداشته باشیم عقب می مانیم.

ایشان افزودند: یکی از بخش های مهمی که آن را مدیریت می کنیم بخش تفسیر قرآن است که مسأله ای بسیار مهم به شمار می رود ولی آسیب آن تفسیر به رأی است؛ این که فرد قرآن را با ذوق و سلیقه و مطابق میل خودشان ترجمه کند و یا مطابق میل جناحی خود تفسیر کند؛ ما باید شاگرد قرآن باشیم نه استاد قرآن.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که شیعه شناسی نیز یکی از ضرورت های دنیای امروز است، خاطرنشان کرد: ما دیدیم در جمکران هر سال میلیون ها نفر به زیارت می آیند که به فکرمان رسید که باید در کنار عبادت، یک مرکز فرهنگی باشد تا معرفت با زیارت همراه شود به همین دلیل کنار مسجد جمکران که مرکزی منتسب به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است مرکز شیعه شناسی را ایجاد کردیم.

در آینده بی شک مجتهدانی مبرز داریم

ایشان ابراز داشتند: ما در حوزه علمیه استعداد های خوبی برای اجتهاد داریم که باید کشف شده و تحت آموزش خاص قرار بگیرد و سریع و کامل برنامه ها را بپیماید؛ با توجه به این مسأله مهم بود که مرکز تخصصی فقه و اصول ایجاد شود تا مجتهدین بزرگی از دامن آن برخیزند، چرا که وقتی طلبه ها نخبه باشند، اساتید عالم باشند و برنامه های جاری نیز درست باشد، شرایط دست به دست هم می دنهد و سرمایه آینده آن مجتهدینی قهار می شود ولی این طلاب نیز باید مراقب باشند که حالت غرور و کبر به آنها دست ندهد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که طلاب رفاه زده نمی توانند به اهداف عالی علمی برسند، فرمودند: باید کمی سختی همیشه چاشنی راه باشد؛ ما خودمان در مدرسه حجتیه طلبه مجردی بودیم و اتاقی داشتیم و روی تخت های چوبی استراحت می کردیم و زیر تخت چندکیلویی سیب زمینی، پیاز و گوجه و کمی روغن داشتیم که تا مدت ها همین غذای ما بود و به این صورت پرورش پیدا کردیم و به همین خاطر وقتی در 15 خرداد به همراه شهید مطهری و بزرگان دیگر به زندان رفتیم تحمل مشکلات زندان برای ما سخت نبود.

معظم له در بخش دیگری از سخنان خود از بزرگترین خطر دنیای اسلام و بشریت یعنی وهابیت نام برد و ابراز داشتند: جای شکی نیست که یک مشت آدم کش، جانی و افراد بی قید و بند مشغول خراب کردن نام اسلام هستند که باید به عالم اسلام و بشریت معرفی بشوند و تأکید شود که این ها از جمله مسلمین نیستند و افرادی گرفتار این فرقه انحرافی و ضاله نشوند که در همین راستا مؤسسه دارالإعلام تأسیس شد.

ایشان افزودند: بر اثر فعالیت های ما و دیگران اخیرا اهل سنت هم فعالیت های خود را بر علیه جریانات تکفیری آغاز کرده اند و در چچن علمای معروف اهل سنت به اضافه احمد الطیب شیخ الأزهر جمع شدند و بیانیه دادند که وهابیت جزو فرق اهل سنت نیست که در جریان آن عربستان به وحشت افتاد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه از جمع آوری منابع دسته اول برعلیه وهابیت عربستان خبر داد و عنوان کردند: در جریان این مسأله ضد اسلام بودن وهابیت روشن می شود؛ ما منابع وهابیت عربستان اعم از کتاب ها، فتاوا و نشریات را جمع آوری کرده ایم و می خواهیم آن را در اختیار دنیا قرار دهیم و اعلام کنیم وهابیت بویی از اسلام نبرده است تا هم جوانان منحرف نشوند و هم اسلام به عنوان دین خشنوت معرفی نشود.