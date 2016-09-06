آغاز فاز دوم طرح مایه کوبی تب برفکی در استان البرز

محمد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر از آغاز مرحله دوم فاز سراسری واکسیناسیون تب برفکی دام های سنگین از تاریخ پانزدهم شهریورماه به مدت ۲۵ روز کاری در استان خبر داد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این طرح با مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام می شود، گفت: سال گذشته شاهد خسارت شدید به جمعیت دامی کشور ناشی از همه گیری بیماری تب برفکی بودیم.

حبیبی اضافه کرد: خوشبختانه در استان البرز با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و کنترل شدید تردد دام و واکسیناسیون جامع و فراگیر بیماری کنترل و مرتفع شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز گفت: تب برفکی یکی از مهمترین و زیان بارترین بیماری واگیر دامی در دنیا شناخته می شود که موجب خسارات سنگین اقتصادی به دامداری ها و صنعت دامپروری می شود.

حبیبی به دامداران استان توصیه کرد: برای حفظ سلامت دام های خود و جلوگیری از شیوع بیماری ها، همکاری و تعامل لازم را با اکیپ های دامپزشکی برای انجام عملیات مایه کوبی و سایر خدمات دامپزشکی داشته باشند.