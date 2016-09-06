شورای شهر تهران در سه سال گذشته ویترین خوبی ارائه داده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در تذکری در صحن علنی شورای شهر گفت: کم کم به مهر ماه نزدیک می شویم و نیاز است درباره دانشآموزان، سرویس مدارس و وضعیت مدرسههای تهران فکری شود، لذا درخواست میکنم مسئولان مربوط به شورای شهر بیایند تا به برخی سوالها پاسخ دهند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: من معتقدم فضای شورای شهر تند شده است و اعضا نامهربان شدهاند. این از برخی برخوردها و نگاهها مشهود است.
وی با اشاره به حواشی اخیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه برای رسیدگی به همین مسائل شکل گرفته و اگر آنها دلسوزتر از ما نباشند، کمتر از ما دلسوز نیستند و وظیفه آنها پیگیری این مسائل است.
دوستی ادامه داد: در سه سال گذشته، شورای شهر ویترین خوبی ارائه داده است. هم تعامل داشتیم، هم هدایت و هم نظارت.
این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اکنون یکسال از عمر شورای چهارم باقی مانده است. الان نباید از ریل انتخابی منحرف شویم، لذا خواهش میکنم نسبت به هم مهربانتر باشیم و از تخریب هم بهشدت پرهیز کنیم.
