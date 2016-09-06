۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

عضو شورای شهر تهران:

شورای شهر تهران در سه سال گذشته ویترین خوبی ارائه داده است

عضو شورای شهر تهران گفت: در سه سال گذشته، شورای شهر ویترین خوبی ارائه داده است اما در سال آخر شورای چهارم فضا تا حدودی تند شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در تذکری در صحن علنی شورای شهر گفت: کم کم به مهر ماه نزدیک می شویم و نیاز است درباره دانش‌آموزان، سرویس مدارس و وضعیت مدرسه‌های تهران فکری شود، لذا درخواست می‌کنم مسئولان مربوط به شورای شهر بیایند تا به برخی سوال‌ها پاسخ دهند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: من معتقدم فضای شورای شهر تند شده است و اعضا نامهربان شده‌اند. این از برخی برخوردها و نگاه‌ها مشهود است.

وی با اشاره به حواشی اخیر گفت: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه برای رسیدگی به همین مسائل شکل گرفته و اگر آنها دلسوزتر از ما نباشند، کمتر از ما دلسوز نیستند و وظیفه آنها پیگیری این مسائل است.

دوستی ادامه داد: در سه سال گذشته، شورای شهر ویترین خوبی ارائه داده است. هم تعامل داشتیم، هم هدایت و هم نظارت.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اکنون یکسال از عمر شورای چهارم باقی مانده است. الان نباید از ریل انتخابی منحرف شویم، لذا خواهش می‌کنم نسبت به هم مهربان‌تر باشیم و از تخریب هم به‌شدت پرهیز کنیم.

سیامک صدیقی

