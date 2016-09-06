توضیحات صلاحی براساس آمار و ارقام و با استناد به قانون بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در پاسخ به تذکر حافظی گفت: دو هفته است یک جریان تبلیغاتی در کشور و بنگاههای ضد انقلاب در خارج از کشور به بهانه یک خبر مجهول و سوال یک بازرس از برخی مدیران شهرداری، بدون جمعبندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، فضای بیاخلاقی را ایجاد کردند.
وی افزود: حال این سوالات که هیچ مراحل تحقیقاتی را طی نکرده، چطور بهدست سایتها افتاده، فعلا وارد آن نمیشوم، اما دو هفته است برخی معاندان بدون گزارش قابل اتکاء و تنها بر اساس سوال یک بازرس نظام را میکوبند و بمباران مطبوعاتی مدیران شهرداری را آغاز کردند.
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ادامه داد: این اتفاقات در شرایطی پیشآمده که بهزودی بحث انتخابات را نیز داریم و اتفاقا من از آقای حافظی توقع داشتم نسبت به توضیحات دیروز آقای صلاحی در گفتگوی ویژه خبری از این اقدام تشکر کند، نه انتقاد.
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران اضافه کرد: این مدیر با استناد به قانون و بر اساس آمار و ارقام صحبت کرده است و صحبتهای او هیچ خلافی نبوده است.
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