  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

مسابقات شنای قهرمانی کشور بانوان ناشنوا لغو شد

مسابقات شنای قهرمانی کشور بانوان ناشنوا لغو شد

مسابقات شنای قهرمان کشور بانوان ناشنوایان به دلیل به حدنصاب نرسیدن ورزشکاران برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ورزش های ناشنوایان، مجتبی طولابی مسئول کمیته فنی فدراسیون ضمن اعلام این خبر گفت: پیرو تصویب تقویم عملیاتی سال 95 فدراسیون در بخش مسابقات قهرمانی کشور، پیش بینی و هماهنگی لازم جهت برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور در دو بخش بانوان و آقایان بعمل آمد اما در بخش بانوان بدلیل عدم اعلام آمادگی و به حدنصاب نرسیدن تعداد ورزشکاران این مسابقات در بخش بانوان برگزار نخواهد شد.

مسئول کمیته فنی همچنین گفت : طبق بخشنامه ارسالی به هیأت های استانی، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شنا ناشنوایان در بخش آقایان در تاریخ 25 شهریور در تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 3762496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها