مسابقات شنای قهرمانی کشور بانوان ناشنوا لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ورزش های ناشنوایان، مجتبی طولابی مسئول کمیته فنی فدراسیون ضمن اعلام این خبر گفت: پیرو تصویب تقویم عملیاتی سال 95 فدراسیون در بخش مسابقات قهرمانی کشور، پیش بینی و هماهنگی لازم جهت برگزاری مسابقات شنای قهرمانی کشور در دو بخش بانوان و آقایان بعمل آمد اما در بخش بانوان بدلیل عدم اعلام آمادگی و به حدنصاب نرسیدن تعداد ورزشکاران این مسابقات در بخش بانوان برگزار نخواهد شد.

مسئول کمیته فنی همچنین گفت : طبق بخشنامه ارسالی به هیأت های استانی، مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی شنا ناشنوایان در بخش آقایان در تاریخ 25 شهریور در تبریز برگزار می شود.