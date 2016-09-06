کارگاه «نقش موزه در یادگیری درس تاریخ» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، در راستای تفاهم نامه همکاری بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۳ به امضا رسید، روز گذشته کارگاه آموزشی نقش موزه در یادگیری درس تاریخ پایه دهم، مقطع دوم متوسطه، برای دبیران و معلمان تاریخ سراسر کشور برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه عباس پرتوی مقدم، سرگروه تالیف کتب درسی از موزه ملی ایران، به ویژه مدیریت موزه که در راستای این تفاهم نامه مشترک بستری مناسب برای ایجاد تعاملات و همفکری بیشتر بین کارشناسان و باستان شناسان موزه و معلمان و دبیران آموزش و پرورش را به وجود آوردند قدردانی کردند. وی همچنین ابراز امیدواری کردند که با ادامه این تعامل و همسویی بتوانیم نواقص و کاستی‌های کتب تاریخ را در مقاطع مختلف برطرف کرده و آموزشی به روز و کارآمد را در مدارس شاهد باشیم.

در این کارگاه آموزشی جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران در خصوص برخی از مطالب کتاب تاریخ ایران (۱)، ایران و جهان باستان، پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی ارائه کرد. سپس تعدادی از باستان شناسان و کارشناسان موزه ملی از جمله فریدون بیگلری با موضوع دوران پارینه‌سنگی (شکارگران و جمع‌آورندگان خوراک)، محمدحسین عزیزی‌ خرانقی با موضوع دوران نوسنگی و مس‌سنگی (دوران روستانشینی)، یوسف حسن‌زاده با موضوع شکل‌گیری حکومت‌ها (آغاز تاریخی) و درنهایت صدیقه پیران با موضوع از هخامنشیان تا پایان ساسانی توضیحاتی ارائه دادند.

پیش از پایان کارگاه آموزشی نظری، زهرا قلمکار، سرپرست واحد کودک و نوجوان موزه ملی ایران ضمن ارائه گزارش کوتاهی از آمار بازدید گروه‌های دانش‌آموزی در سال تحصیلی گذشته، اطلاعاتی نیز در مورد نحوه ثبت نام و رزرو زمان بازدید گروه‌های آموزشی در اختیار دبیران شرکت‌کننده قرار دادند. پس از اتمام بخش آموزش نظری، کارگاه عملی در موزه ایران باستان توسط کارشناسان فوق‌الذکر برگزار شد و در این قسمت نیز دبیران آموزش و پرورش با دوره‌های مختلف باستان شناسی از پارینه سنگی تا پایان حکومت ساسانی و آثار مرتبط در موزه آشنا شدند.

این کارگاه نخستین همکاری مشترک از سوی کارشناسان موزه ملی ایران و گروه تالیف کتب درسی بود که پس از برگزاری جلسات مشترک کارشناسی درباره محتوای کتاب درس تاریخ در پایه های مختلف و نقش موزه در یادگیری درس تاریخ به صورت کارگاه آموزشی برگزار شد که با استقبال خوب معلمان تاریخ روبرو شد. به دنبال برگزاری این کارگاه و بمنظور تقویت علمی کتاب تاریخ و تداوم همکاری های مشترک، مقرر شد موزه ملی ایران بسته های فرهنگی تهیه نموده که به عنوان کمک آموزشی بر روی نرم افزار "برفراز آسمان" که از سوی آموزش و پرورش جهت ارائه بسته های پشتیبانی آموزشی طراحی شده است، قرار گیرد.