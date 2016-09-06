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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

فرماندار شهرستان اهر:

شهرک شیخ شهاب الدین اهری نیازمند استقرار پاسگاه نیروی انتظامی است

شهرک شیخ شهاب الدین اهری نیازمند استقرار پاسگاه نیروی انتظامی است

اهر - فرماندار شهرستان اهر بر لزوم استقرار پاسگاه نیروی انتظامی در شهرک شیخ شهاب الدین اهری تاکید کرد.

سید محمد عابدی در حاشیه جلسه مشترک بررسی مشکلات ساکنان شهرک شیخ شهاب الدین اهری به خبرنگار مهر گفت: برای ایجاد امنیت در شهرک شیخ شهاب الدین اهری ایجاد پاسگاه نیروی انتظامی لازم است که بر اساس اعلام مسئولان نیروی انتظامی در صورت واگذاری زمین و بعد از سیر مراحل اداری مشکلی در استقرار این پاسگاه وجود نخواهد داشت.

وی، همچنین با اشاره به اینکه بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار  در شهرک شیخ شهاب الدین اهری ساکن هستند و استقرار پاسگاه نیروی انتظامی یکی از خواسته های اهالی است، افزود: ارایه خدمات شهری اعم از زیباسازی، سرویس های رفت و آمد، فضای سبز، آسفالت و مانند اینها از سوی ادارات زیربط و به خصوص شهرداری در شهرک شیخ شهاب الدین اهری اجراء می شود.

فرماندار شهرستان اهر تصریح کرد: با توجه به کمبود فشار آب در قسمت غربی فازهای یک و دو شهرک شیخ شهاب الدین اهری، با تلاش مسئولان اداره آب و فاضلاب شهرستان اهر ایستگاه پمپاژ آب احداث و مشکل فشار آب حل شده و البته برای ارایه خدمات بهتر و به خصوص در حوزه شهری مشارکت مردم نیز ضروری است.

کد مطلب 3762506

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