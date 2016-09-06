شهرک شیخ شهاب الدین اهری نیازمند استقرار پاسگاه نیروی انتظامی است

سید محمد عابدی در حاشیه جلسه مشترک بررسی مشکلات ساکنان شهرک شیخ شهاب الدین اهری به خبرنگار مهر گفت: برای ایجاد امنیت در شهرک شیخ شهاب الدین اهری ایجاد پاسگاه نیروی انتظامی لازم است که بر اساس اعلام مسئولان نیروی انتظامی در صورت واگذاری زمین و بعد از سیر مراحل اداری مشکلی در استقرار این پاسگاه وجود نخواهد داشت.

وی، همچنین با اشاره به اینکه بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار در شهرک شیخ شهاب الدین اهری ساکن هستند و استقرار پاسگاه نیروی انتظامی یکی از خواسته های اهالی است، افزود: ارایه خدمات شهری اعم از زیباسازی، سرویس های رفت و آمد، فضای سبز، آسفالت و مانند اینها از سوی ادارات زیربط و به خصوص شهرداری در شهرک شیخ شهاب الدین اهری اجراء می شود.

فرماندار شهرستان اهر تصریح کرد: با توجه به کمبود فشار آب در قسمت غربی فازهای یک و دو شهرک شیخ شهاب الدین اهری، با تلاش مسئولان اداره آب و فاضلاب شهرستان اهر ایستگاه پمپاژ آب احداث و مشکل فشار آب حل شده و البته برای ارایه خدمات بهتر و به خصوص در حوزه شهری مشارکت مردم نیز ضروری است.