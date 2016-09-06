به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه محک، رضا کیانیان بازیگر سینما و تلویزیون و یکی از ۵۲ هنرمند حاضر در نمایشگاه هنرهای تجسمی «رنگ عشق ۲» است که با هدف تامین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان تا پایان ۱۹ شهریور در گالری رواق برج میلاد برگزار میشود.
کیانیان که یکی از تابلو عکسهایش در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده، با بیان اینکه هنرمندان هرگز کودکان مبتلا به سرطان را تنها نمیگذارند، گفت: هنرمندان با مسئولیت اجتماعی خود آشنا هستند و به خوبی به آن عمل میکنند تا جایی که از همان سالهای ابتدایی شکلگیری محک در کنار این مؤسسه بودهاند.
وی با اشاره به ۲۵ سالگی محک گفت: سازمانهای مردمنهاد به دلایل اجتماعی مختلف عمر کوتاهی دارند و باید به مؤسسهای چون محک تبریک گفت که به ۲۵ سالگی رسیده است و من از این موضوع بسیار بسیار خوشحالم دعا میکنم تا زمانی که سرطان در جهان هست، محک هم فعالیت کند.
۵۰ درصد عواید این نمایشگاه به کودکان محک تعلق دارد اما کیانیان آن بخش از عواید حاصل از فروش اثر که به هنرمند اختصاص میگیرد را نیز به محک تقدیم کرد و گفت: امیدوارم زمانی سرطان ریشهکن شود و محک نیز به کارهای عامالمنفعه دیگری بپردازد.
کیانیان که در کارنامه حرفهایش علاوه بر بازیگری سینما، تلویزیون و تئاتر، طراحی و عکاسی هم میکند، چندی پیش کتابی با عنوان «این مردم نازنین» نگاشت و ثابت کرد که توجه به مردم و حضور در جمع آنها، از جمله مسائل مورد توجه اوست.
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