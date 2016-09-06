فعالیت ۴۵۰ تعاونی در گناباد/تشکیل ۷۰ تعاونی در سه سال اخیر

سید حسن شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن در ایام هفته تعاون، اظهار کرد: روحیه تعاون و همکاری در کشور میتواند پایهساز بوجود آمدن وحدت در کشور و آماده شدن برای مبارزه با روزهای سخت باشد.
وی ادامه داد: تعاونیها میتوانند نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی کشور داشته باشند زیرا تعاونیها از دل مردم برخواستهاند و مردم نیز نظارت بر عملکرد آنها دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد تصریح کرد: باید جایگاه تعاونیها و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی در بین مردم تبیین شود و تعاونیها نیز برنامههای خود را برای مردم مشخص کنند.
وی با یادآوری اینکه تعاونیها اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی میشوند و در بهرهوری بهینه در شرایط تولید و کار در جامعه تأثیرگذارند، افزود : تعاونیها میتوانند محور اقتصاد در کشور باشند لذا از همین رو برای پویایی اقتصاد باید تعاونیهای فعالی داشته باشیم.
شریفی مقدم با بیان این که براساس قانون اساسی باید برخی امور به بخش خصوصی واگذار شود، بهترین راهحل برای اجرای این امور را وجود تعاونیها دانست و بیان کرد: در شهرستان گناباد تا کنون برای سه روستا تعاونیهای عمران روستایی تشکیل شده است که این تعاونی با برعهده گرفتن برخی امور و اجرای طرحهای درآمدزا در حال حرکت به سمت پویایی میباشند.
وی گفت : ۸۰۰ نفر از روستائیان تاکنون عضو این سه تعاونی شدهاند و با در اختیار داشتن اعضا و وامهای قرضالحسنهای که دولت در اختیار این تعاونیها قرار داده است در حال انجام پروژههای بزرگی هستند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناباد اظهار کرد: در حال حاضر در شهرستان گناباد ۴۵۰ تعاونی فعال و در حال اجرا داریم و توانستهاند بیش از ۴۰۰ شغل ایجاد کنند که با هدف گذاری صورت گرفته طی چند سال آینده تعاونیهای شهرستان نقش بسزایی در اشتغال گناباد خواهند داشت.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در این حوزه داریم، تعاونیهایی میباشند که برای یک موضوع خاص تشکیل می شوند به عنوان مثال تعاونی های مسکنی که تشکیل می شوند و پس از اتمام پروژه خود به حالت راکد در میآیند که با برنامه ریزیهای انجام شده تصمیم داریم با تغییر موضوع فعالیت این تعاونیها آنها را تعیین تکلیف نماییم.
شریفی مقدم با اشاره به تعاونیهای موفق شهرستان خاطرنشان کرد: تعاونی مرغداران متشکل گناباد با تعداد ۵۰ عضو چند سال گذشته تشکیل شده ولی با برنامهریزی و هدف گذاری درست توانسته سرمایه خود را چندین برابر نماید و در حال حاضر یکی از تعاونیهای برتر کشور و استان میباشد.
وی در خصوص بزرگترین تعاونی گناباد نیز بیان کرد: تعاونی سهام عدالت شهرستان با بیش از ۱۳۲ هزار عضو بزرگترین تعاونی گناباد است.
سید حسن شریفی مقدم با اشاره به کمبود نیرو در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گناباد افزود: برای خدمت بهتر به همشهریان عزیز با همکاری اتاق تعاون شهرستان برخی از کارها از جمله آموزش و برگزاری مجامع را به این اتاق واگذار نمودهایم.
وی در ادامه اظهار کرد: طی سه سال گذشته ۷۰ تعاونی در شهرستان گناباد تشکیل شده است و تاکنون از طریق بانک توسعه تعاون نیز مبلغ ۱۰۳ میلیارد و ۹۲۳ ریال تسهیلات پرداخت شده است.
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