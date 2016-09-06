انتشار آلبوم «دیده بیدار» فرمان فتحعلیان/ سیروس الوند شاعر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «دیده بیدار» جدیدترین آلبوم فرمان فتحعلیان پس از اخذ تمام مجوزهای لازم، این بار به شیوه ای جدید منتشر خواهد شد تا این خواننده یکی از نخستین خوانندگانی باشد که آلبومش را از طریق یک سامانه اینترنتی و یک اپلیکیشن منتشر می کند.

فرمان فتحعلیان که تا کنون آلبوم هایی چون «مقیم»، «راه عشق» ، «مست و خراب» و «با مردم بیگانه» را منتشر کرده، جدیدترین آثار خود را در قالب آلبومی با عنوان «دیده بیدار» اواخر هفته آینده روانه بازار موسیقی کشور می کند.

انتشار آخرین ساخته های مرحوم شاهرخ پورمیامین که به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده در آلبوم جدید فرمان فتحعلیان همکاری کرده، از جمله اتفاقات جالب توجه این آلبوم است. ضمن اینکه حضور سیروس الوند کارگردان سینما به عنوان ترانه سرا در این آلبوم نیز از دیگر نکات مهم این اثر موسیقایی است.

فرمان فتحعلیان تصمیم به انتشار آلبومش توسط یک سامانه اینترنتی گرفته و معتقد است انتشار فیزیکی آلبوم در قالب سی دی به دلیل دانلود غیرمجاز و عدم رعایت کپی رایت در ایران و کارشکنی شرکت های موسیقی، توجیه منطقی ندارد و حقوق هنرمند رعایت نمی شود.

فرمان فتحعلیان پیش از این درباره آلبوم «دیده بیدار» گفته بود: «فضای کلی آلبوم جدیدم که در همان حال و هوای سبک کارهای من است و فقط سعی کرده ایم که موسیقی به روز را در این اثر در اولویت قرار دهیم که در کنار بخش های محتوایی، مجموعه ای کامل و قوی را در اختیار دوستداران موسیقی قرار دهیم. آهنگسازی و تنظیم این اثر را خودم بر عهده داشته ام. آقای «مقدس فانی» هم همچون آلبوم قبلی در این اثر نیز حضور دارند. «شاهرخ پورمیامین» هم در این آلبوم یک قطعه را آهنگسازی و تنظیم کرده است.»