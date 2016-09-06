۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

شهردار اهر:

تغییر المان ها و زیباسازی شهری از اولویت های شهرداری اهر است

اهر - شهردار اهر تغییر المان ها و زیباسازی شهری را از اولویت های در دست اجرای این مجموعه عنوان کرد.

مرتضی اعیانی در حاشیه جلسه مشترک بررسی مشکلات ساکنان شهرک شیخ شهاب الدین اهری به خبرنگار مهر گفت: با وجود مشکلات مالی که شهرداری اهر با آن گریبان گیر است در نقاط مختلف شهر اهر و به خصوص شهرک شیخ شهاب الدین اهری، ۱۸۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این اقدامات عمرانی،  تغییرات المان شهری و زیباسازی نیز در حد توان طبق اولویت ها در حال اجراست، تصریح کرد: در چهار ماه عهده داری مسئولیت شهرداری اهر، با تلاش همکاران و به خصوص پیگیری های فرماندار شهرستان برای رفع بعضی از مشکلات از سوی دولت نیز به شهرداری اهر کمک شده است.

شهردار اهر در پایان خاطر نشان کرد: برای ارائه خدمات بهتر شهری از شهروندان نیز انتظار داریم خادمان خود را در شهرداری اهر همراهی کنند.

