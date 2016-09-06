تغییر المان ها و زیباسازی شهری از اولویت های شهرداری اهر است

مرتضی اعیانی در حاشیه جلسه مشترک بررسی مشکلات ساکنان شهرک شیخ شهاب الدین اهری به خبرنگار مهر گفت: با وجود مشکلات مالی که شهرداری اهر با آن گریبان گیر است در نقاط مختلف شهر اهر و به خصوص شهرک شیخ شهاب الدین اهری، ۱۸۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این اقدامات عمرانی، تغییرات المان شهری و زیباسازی نیز در حد توان طبق اولویت ها در حال اجراست، تصریح کرد: در چهار ماه عهده داری مسئولیت شهرداری اهر، با تلاش همکاران و به خصوص پیگیری های فرماندار شهرستان برای رفع بعضی از مشکلات از سوی دولت نیز به شهرداری اهر کمک شده است.

شهردار اهر در پایان خاطر نشان کرد: برای ارائه خدمات بهتر شهری از شهروندان نیز انتظار داریم خادمان خود را در شهرداری اهر همراهی کنند.