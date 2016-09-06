از لغو مجوز برنامه همرکابی متاسفم/قوه قضاییه قول پیگیری داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش در کانال تلگرام خود ضمن ابراز تاسف از لغو مجوز برگزاری مراسم هم‌رکابی مردم و مسئولان برای هوای پاک اعلام کرد: لحظاتی پیش با حاج آقا مهدی افتخاری از مسئولان پیشگیری از جرم قوه قضاییه که به همراه همکاران شان در مراسم امروز در مقابل پارک لاله هم حضور داشتند، گفتگو می کردم، ایشان قول دادند تا موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

درویش ضمن ارائه تصویر موافقت سردارساجدی فرمانده انتظامی تهران بزرگ با برگزاری همرکابی امروز افزوده است: هماهنگی مسیر با پلیس راهور تهران بزرگ هم توسط ستاد محیط زیست شهرداری تهران انجام گرفته بود.

وی ضمن گلایه از لغو مجوز برگزاری مراسم گفته است: چرا باید یک مراسم ساده دوچرخه سواری که در آن بسیاری از مقامات کشوری و هنرمندان و ورزشکاران هم شرکت کرده اند، به دلیل مسائل امنیتی لغو شود؟ آیا لغو این مراسم خود هزینه بیشتری برای نظام ندارد؟

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرده است: در حالیکه معاون و مدیران وزارت ورزش و جوانان در مراسم حضور دارند، شهرداران اصفهان و همدان و رییس شورای شهر همدان آمده اند، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و چند مدیر سازمان به همراه چند مدیر ارشد شهرداری تهران و قوه قضاییه در مراسم حضور یافته و استقبالی درخور از سوی مردم صورت گرفته است، متاسفانه اجازه برگزاری مراسم داده نشد، آن‌هم در حالی که ده‌ها خبرنگار و فیلمبردار مراسم را تحت پوشش قرار داده بودند!

درویش ضمن ابراز تاسف شدید از اتفاقی که رخ داده، پرسیده است: چگونه می خواهیم به سمت آسمان آبی و شهر پاک و کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا حرکت کنیم، وقتی با لغو مجوز تجمع چند دوچرخه سوار در پایتخت ایران برای هوای پاک به همین راحتی نارضایتی تراشی می کنیم؟

وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری قوه محترم قضاییه مراسم به زودی به شکلی درخورتر برگزار شود و تاکید کرد: پویش مردمی سه‌شنبه‌های بدون خودرو به مسیر پیش برنده خود ادامه خواهد داد.