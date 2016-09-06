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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

نمایشگاه «عطر مهر» برگزار می‌شود

نمایشگاه «عطر مهر» برگزار می‌شود

چهارمین نمایشگاه عرضه محصولات کاربردی ایرانی و اسلامی با عنوان «عطر مهر» به مناسبت بازگشایی مدارس افتتاح می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند ملزومات مورد نیاز در سال تحصیلی تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، نمایشگاه عطر مهر توسط بخش خصوصی از فردا به مدت ۱۰ روز با حضور بیش از ۲۰۰ تولید کننده داخلی در حوزه های پوشاک، لوازم و التحریر، کیف و کفش در ضلع جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) و در سالن‌های نمایشگاهی این مجموعه اجرا می شود.

بر اساس این گزارش این نمایشگاه با هدف حمایت از تولید داخلی، خدمات‌رسانی، تأمین نیازهای دانش آموزان و کمک به سبد خرید خانوار همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۶‌ـ ۹۵ و بمنظور دسترسی راحت و با سهولت همه اقشار جامعه با قیمت مناسب برای خرید اقلام مورد نظر خود برگزار می‌شود.

نمایشگاه عطر مهر از ۱۷ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۱ پذیرای بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 3762514

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