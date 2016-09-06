درخواست رسمی از دیوان عالی فدرال «أبوجا» برای آزادی «شیخ زکزاکی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «فمی فالانا» مشاور حقوقی شیعیان نیجریه و وکیل شیخ زکزاکی اخیرا یک درخواست رسمی برای آزادی رهبر شیعیان این کشور تنظیم و به دیوان عالی فدرال أبوجا ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، وی به دیوان عالی فدرال أبوجا اعلام کرده است: شیخ زکزاکی به دلیل اصابت گلوله، یکی از چشمان خود را از دست داده است و بیم آن می رود که یکی از چشمان دیگر وی به دنبال عدم رسیدگی پزشکی، نابینا شود.

این مشاور حقوقدان شیعیان نیجریه در متن درخواست رسمی خود، عنوان کرده است: با توجه به وضعیت جسمانی وخیم شیخ زکزاکی، وی هرچه سریعتر باید از زندان آزاد و برای درمان به کشور انگلستان منتقل شود.

فالانا همچنین اظهار داشته است: از دیوان عالی فدرال أبوجا درخواست می کنم هرچه سریعتر به مسأله وخامت وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی رسیدگی کند و آن را در رأس اولویت های خود قرار دهد.