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۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۰

توسط مشاور حقوقی شیعیان نیجریه صورت گرفت؛

درخواست رسمی از دیوان عالی فدرال «أبوجا» برای آزادی «شیخ زکزاکی»

درخواست رسمی از دیوان عالی فدرال «أبوجا» برای آزادی «شیخ زکزاکی»

مشاور حقوقی شیعیان نیجریه و وکیل شیخ زکزاکی با ارائه درخواستی رسمی به دیوان عالی فدرال أبوجا، خواستار آزادی فوری رهبر شیعیان این کشور برای رسیدگی به وضعیت جسمانی وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فمی فالانا» مشاور حقوقی شیعیان نیجریه و وکیل شیخ زکزاکی اخیرا یک درخواست رسمی برای آزادی رهبر شیعیان این کشور تنظیم و به دیوان عالی فدرال أبوجا ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، وی به دیوان عالی فدرال أبوجا اعلام کرده است: شیخ زکزاکی به دلیل اصابت گلوله، یکی از چشمان خود را از دست داده است و بیم آن می رود که یکی از چشمان دیگر وی به دنبال عدم رسیدگی پزشکی، نابینا شود.

این مشاور حقوقدان شیعیان نیجریه در متن درخواست رسمی خود، عنوان کرده است: با توجه به وضعیت جسمانی وخیم شیخ زکزاکی، وی هرچه سریعتر باید از زندان آزاد و برای درمان به کشور انگلستان منتقل شود.

فالانا همچنین اظهار داشته است: از دیوان عالی فدرال أبوجا درخواست می کنم هرچه سریعتر به مسأله وخامت وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی رسیدگی کند و آن را در رأس اولویت های خود قرار دهد.

کد مطلب 3762518

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